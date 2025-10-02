Μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς: Πόσες εταιρείες θα συμμετάσχουν

Τι συζητήθηκε στη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ.

Κοντά στη γραμμή εκκίνησης βρίσκεται η πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με στόχο να διευκολυνθούν τα ελληνικά νοικοκυριά στις αγορές τους σε βασικά καταναλωτικά είδη.

Όπως έγινε γνωστό μετά το πέρας της χθεσινής συνάντησης του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, η λίστα με τις μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας πρωτοβουλίας.

Κατά τις πληροφορίες, στην εν λόγω πρωτοβουλία έχουν εκδηλώσει πρόθεση να συμμετάσχουν τουλάχιστον 60 εταιρείες-προμηθευτές, μειώνοντας τις τιμές σε αρκετούς κωδικούς, με τις μειώσεις να ξεκινούν από 5%. Στόχος δε του υπουργείου είναι η πρωτοβουλία να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους και ει δυνατόν να «περάσει» και στο 2026.

«Δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός σε δήλωσή του μετά το πέρας της χθεσινής συνάντησης και συνέχισε «ταυτόχρονα, σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και πιέζουμε για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, πετυχαίνοντας να έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη. Η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι αναμφίβολα θετική και αναγκαία. Αλλά ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμη περισσότερους κωδικούς για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης ώστε να διευκολυνθούν και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής».

Υπενθυμίζεται εδώ ότι από τον Οκτώβριο του 2024 μέχρι και τις αρχές του 2025 προμηθευτές και λιανεμπόριο είχαν προχωρήσει, μετά από παρότρυνση του υπουργείου Ανάπτυξης, σε μειώσεις τιμών από 5% έως 25% στο ράφι. Η δράση ξεκίνησε με μειώσεις τιμών σε περίπου 100 κωδικούς βασικών αγαθών και ξεπέρασε λίγο πριν τη λήξη της τους 700 κωδικούς. Οι περισσότεροι εξ αυτών αφορούσαν σε είδη διατροφής, ενώ στους καταλόγους που έδινε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης ανά τακτά χρονικά διαστήματα «φιλοξενούνταν» επίσης και απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής κ.α.

Όπως μάλιστα επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, η συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών σε 1.000 κωδικούς αγαθών εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου θα έχει θετική εξέλιξη στην πτώση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, συμπληρώνοντας ότι «ζητούμενο είναι να διατηρήσουμε τον πληθωρισμό σε χαμηλά επίπεδα και να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια καθ´ όλη την διάρκεια του χειμώνα».

Έρχεται και η «ΑΑΔΕ της αγοράς»

Στο μεταξύ, όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, εντατικοποιούνται το αμέσως επόμενο διάστημα οι διεργασίες ίδρυσης της νέας Ανεξάρτητης Αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή που θα λειτουργήσει στα πρότυπα της ΑΑΔΕ, με στόχο να πάρει σάρκα και οστά στις αρχές του 2026.

Μέσω της νέας Αρχής αναμένεται να καταστεί πιο αποτελεσματικό και πιο λειτουργικό το πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτικού κοινού έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και φαινομένων αισχροκέρδειας, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών.

«Έρχεται η ΑΑΔΕ της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή», δήλωσε πρόσφατα ο κ. Θεοδωρικάκος, ενώ περιγράφοντας το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της νέας αρχής ανέφερε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστεί στη Βουλή με στόχο «μέσα σε έξι μήνες να γίνει πραγματικότητα». Υπενθυμίζεται εδώ ότι η νέα Ανεξάρτητη Αρχή για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή θα βασιστεί σε επιτυχημένα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως της Σουηδίας, ενώ η ίδρυσή της ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον περασμένο Μάιο.

Η νέα Αρχή θα προκύψει από τη συνένωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή και Υπηρεσιακών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που αφορούν στην προστασία του καταναλωτή και της ΔΙΜΕΑ. Οι αρμοδιότητές της θα είναι συμφιλιωτικές, ελεγκτικές, κυρωτικές, εισηγητικές και ενισχυτικές του καταναλωτικού κινήματος και της καταναλωτικής συνείδησης. Η δε νομική της μορφή θα είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, υποκείμενη σε κοινοβουλευτικό έλεγχο στο πρότυπο της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Ανάπτυξης, οι στόχοι και οι αρμοδιότητες της νέας Αρχής θα είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της αγοράς σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, η προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, η υποστήριξη της οργάνωσης των καταναλωτών σε ενώσεις και η ακρόασή τους σε θέματα που τους αφορούν, καθώς και η διαμόρφωση υγιούς καταναλωτικής συνείδησης και προτύπων ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Τα όργανα διοίκησης θα περιλαμβάνουν έναν Διοικητή και τρεις Υποδιοικητές, με πενταετή θητεία και πλήρη, αποκλειστική απασχόληση.