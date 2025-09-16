Αντίστροφη μέτρηση για την «ΑΑΔΕ της αγοράς»

Το χρονοδιάγραμμα ίδρυσης της νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Στόχοι, αρμοδιότητες και στελέχωση.

Εντατικοποιούνται το αμέσως επόμενο διάστημα οι διεργασίες ίδρυσης της νέας Ανεξάρτητης Αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή που θα λειτουργήσει στα πρότυπα της ΑΑΔΕ, με στόχο να πάρει σάρκα και οστά στις αρχές του 2026.

Μέσω της νέας Αρχής αναμένεται να καταστεί πιο αποτελεσματικό και πιο λειτουργικό το πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτικού κοινού έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και φαινομένων αισχροκέρδειας, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών.

Τον Οκτώβριο η νομοθέτησή της, εντός έξι μηνών η λειτουργία της

«Έρχεται η ΑΑΔΕ της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ περιγράφοντας το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της νέας αρχής ανέφερε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστεί στη Βουλή με στόχο «μέσα σε έξι μήνες να γίνει πραγματικότητα». Υπενθυμίζεται εδώ ότι η νέα Ανεξάρτητη Αρχή για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή θα βασιστεί σε επιτυχημένα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως της Σουηδίας, ενώ η ίδρυσή της ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον περασμένο Μάιο.

Πώς θα λειτουργήσει

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, η νέα Αρχή θα προκύψει από τη συνένωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή και Υπηρεσιακών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που αφορούν στην προστασία του καταναλωτή και της ΔΙΜΕΑ. Οι αρμοδιότητές της θα είναι συμφιλιωτικές, ελεγκτικές, κυρωτικές, εισηγητικές και ενισχυτικές του καταναλωτικού κινήματος και της καταναλωτικής συνείδησης. Η δε νομική της μορφή θα είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, υποκείμενη σε κοινοβουλευτικό έλεγχο στο πρότυπο της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Ανάπτυξης, οι στόχοι και οι αρμοδιότητες της νέας Αρχής είναι:

Ο έλεγχος και η εποπτεία της αγοράς σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Η προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Η υποστήριξη της οργάνωσης των καταναλωτών σε ενώσεις και η ακρόασή τους σε θέματα που τους αφορούν, καθώς και η διαμόρφωση υγιούς καταναλωτικής συνείδησης και προτύπων ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Τα όργανα διοίκησης θα περιλαμβάνουν έναν Διοικητή και τρεις Υποδιοικητές, με πενταετή θητεία και πλήρη, αποκλειστική απασχόληση. Ο Διοικητής θα είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική, τη διοίκηση και τη συνολική λειτουργία της Αρχής.

Οι τρεις Υποδιοικητές θα έχουν αρμοδιότητες σε:

Εποπτεία και Έλεγχο Αγοράς και Προστασία Καταναλωτή.

Συνήγορο του Καταναλωτή.

Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες της Αρχής.

Για τη στελέχωση προβλέπεται μεταφορά οργανικών θέσεων, σύσταση θέσεων ειδικών συμβούλων και συνεργατών, καθώς και δυνατότητα εσωτερικής και εξωτερικής κινητικότητας (κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων). Ειδικά για τις διαδικασίες κατά παρέκκλιση (ΑΣΕΠ) σημειώνεται ότι πρόκειται για διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων που λειτουργούν σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης ή αυτοτελούς διεύθυνσης, και επιτρέπεται να συμμετέχουν υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στην Αρχή ή σε άλλον φορέα της γενικής κυβέρνησης.

Η χρηματοδότηση της Αρχής θα προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. Consumer Programme), παράβολα για την υποβολή καταγγελιών, και ποσοστό εσόδων από διοικητικά πρόστιμα. Για τη διαφάνεια και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς προβλέπονται: ετήσιος απολογισμός στη Βουλή, διαφάνεια διοικητικών αποφάσεων μέσω της πλατφόρμας «Διαύγεια», ανεξάρτητος εσωτερικός ελεγκτής, και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών με σύγχρονα ψηφιακά μέσα.

«(Τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή) την νομοθετούμε τον Οκτώβριο και έχει ως σκοπό να προστατεύει όλους τους πολίτες, καθώς ο καθένας θα γνωρίζει πού μπορεί να απευθυνθεί για να λύσει ένα πρόβλημά του. Ενοποιούμε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τους ενισχύουμε με 300 πρόσθετους ελεγκτές και νέα ψηφιακά εργαλεία, με στόχο να επιβάλλουν τους κανόνες του ανταγωνισμού, καθώς μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει μείωση των τιμών», δήλωσε πρόσφατα ο κ. Θεοδωρικάκος.