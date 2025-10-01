Σούπερ μάρκετ: Έως τις 15 Οκτωβρίου η λίστα με μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς

Μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα με τις μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τι συζητήθηκε στη συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ.

Μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα με τις μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, σηματοδοτώντας την εκκίνηση της νέας πρωτοβουλίας του υπουργείου Ανάπτυξης, με στόχο την ελάφρυνση των ελληνικών νοικοκυριών.

Το ακριβές πλαίσιο της πρωτοβουλίας οριστικοποιήθηκε στη συνάντηση που είχαν σήμερα στη 13:00 ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ.

«Δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός σε δήλωσή του μετά το πέρας της συνάντησης και συνέχισε «ταυτόχρονα, σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και πιέζουμε για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, πετυχαίνοντας να έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη. Η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι αναμφίβολα θετική και αναγκαία. Αλλά ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμη περισσότερους κωδικούς για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης ώστε να διευκολυνθούν και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής».

Υπενθυμίζεται εδώ ότι από τον Οκτώβριο του 2024 μέχρι και τις αρχές του 2025 προμηθευτές και λιανεμπόριο είχαν προχωρήσει, μετά από παρότρυνση του υπουργείου Ανάπτυξης, σε μειώσεις τιμών από 5% έως 25% στο ράφι. Η δράση ξεκίνησε με μειώσεις τιμών σε περίπου 100 κωδικούς βασικών αγαθών και ξεπέρασε λίγο πριν τη λήξη της τους 700 κωδικούς. Οι περισσότεροι εξ αυτών αφορούσαν σε είδη διατροφής, ενώ στους καταλόγους που έδινε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης ανά τακτά χρονικά διαστήματα «φιλοξενούνταν» επίσης και απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής κ.α.

Τα άλλα μέτρα

Υπενθυμίζεται εδώ ότι όπως έχει πρόσφατα ανακοινώσει ο κ. Θεοδωρικάκος, μόνιμο χαρακτήρα αποκτά πλέον το μέτρο απαγόρευσης προσφορών για τρεις μήνες μετά από ανατιμήσεις. «Πρόκειται για ένα μέτρο που ξέρω ότι πιέζει την αγορά και την πονάει, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι απαραίτητο γιατί είναι μια μέθοδος για να σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά οι επιχειρήσεις προτού προβούν σε ανατιμήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά πριν από μερικές ώρες και υπενθύμισε ότι «ακόμη δυο πρωτοβουλίες που λήγουν στα τέλη του Οκτωβρίου, αφορούν στην υποχρέωση των σούπερ μάρκετ να ενημερώνουν για τυχόν ανατιμήσεις και να ανακοινώνουν και τις τιμές των οπωροκηπευτικών».