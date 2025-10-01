Πληθωρισμός: Άνοδος κατά 1,8% τον Σεπτέμβριο - Μεγάλη επιβράδυνση λόγω φθηνότερου ρεύματος

Η Ελλάδα κατέγραψε την τρίτη πιο χαμηλή άνοδο τιμών στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο. Ο δείκτης ενέργειας σημειώνει πτώση 3,7% σε σχέση με πέρυσι. Επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου και στις τιμές των τροφίμων κατά 1,4%. Στις υπηρεσίες η άνοδος ήταν 3,4%.

Σημαντική επιβράδυνση σημείωσε ο ρυθμός αύξησης του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 1,8% τον Σεπτέμβριο, έναντι ανόδου τιμών κατά 3,1% τον Αύγουστο και κατά 3,7% τον Ιούλιο. Ο ρυθμός ανόδου πλέον στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο των κρατών της ευρωζώνης που έδωσαν στοιχεία για τον Σεπτέμβριο. Στην Ευρωζώνη κατά μέσο όρο αυξήθηκε κατά 2,2% ο δείκτης, σημειώνοντας μάλιστα επιτάχυνση, καθώς τον Αύγουστο η άνοδος ήταν 2%.

Η Ελλάδα μάλιστα, κατέγραψε την 3η χαμηλότερη άνοδο πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο μετά την Γαλλία (1,1%) και την Κύπρο (0%). Στον αντίποδα η Ισπανία είχε άνοδο 3% και η Γερμανία 2,4%.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις σε επίπεδο Ευρωζώνης σημειώθηκαν από την πλευρά των υπηρεσιών και των τροφίμων, ενώ αποκλιμάκωση κατεγράφη στις τιμές ενέργειας.

Πτώση τιμών ενέργειας στην Ελλάδα λόγω ρεύματος

Στην Ελλάδα η μεγάλη επιβράδυνση συνδέεται με τις τιμές της ενέργειας λόγω της μείωσης των λιανικών τιμών ρεύματος τον Σεπτέμβριο (κυρίως στα πράσινα τιμολόγια και στα ex ante Κίτρινα τιμολόγια) ως απόρροια της μείωσης των τιμών χονδρικής. Ο δείκτης ενέργειας μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 3,7%. Ο δείκτης ενέργειας τον Αύγουστο είχε μειωθεί κατά 1,9% στην Ελλάδα, ενώ τον Ιούλιο για αυξηθεί κατά 0,7%.

Και στα τρόφιμα η αύξηση τιμών συνεχίσθηκε μεν αλλά με πολύ πιο βραδύ ρυθμό. Με τον δείκτη να έχει άνοδο τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα κατά 1,4% σε ετήσια βάση έναντι ανόδου 2,4% τον Αύγουστο και 3,3% τον Ιούλιο.

Επιβράδυνση στο ρυθμό ανόδου παρατηρήθηκε και στα βιομηχανικά μη ενεργειακά αγαθά, με αύξηση 0,5% τον Σεπτέμβριο, έναντι 1% ανόδου τιμών τον Αύγουστο και 1,3% τον Ιούλιο.

Στις υπηρεσίες η άνοδος ήταν ταχύτατη κατά 3,4% τον Σεπτέμβριο αλλά και πάλι βραδύτερη σε σχέση με την άνοδο 4,9% που κατεγράφη τον Αύγουστο και 5,2% που κατεγράφη τον Ιούλιο.

Καθώς ωστόσο ο κλάδος της ενέργειας ήταν ο βασικός λόγος για την μεγάλη αυτή επιβράδυνση της ανόδου των τιμών τον Σεπτέμβριο (μαζί με επίπτωση βάσης στην σύγκριση που γίνεται με το 2024 σε κάποιους δείκτες), ο δομικός δείκτης (που εξαιρεί ενέργεια και τρόφιμα), επιβραδύνθηκε μεν, αλλά παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα από τον γενικό δείκτη: σημείωσε άνοδο 2,6% έναντι ανόδου 3,9% τον Αύγουστο. Τα τελικά στοιχεία θα ανακοινωθούν από την ΕΛΣΤΑΤ στις 9 Οκτωβρίου.