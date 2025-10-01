Σούπερ μάρκετ: «Κληρώνει» σήμερα για τις μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς

Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση ΥΠΑΝ και εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς. Λίγες μέρες μετά την επιβολή προστίμων σε δύο αλυσίδες το καθοριστικό «ραντεβού».

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διεργασίες για τη νέα πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, προκειμένου η νέα δράση να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό και δη μέσα στις επόμενες ημέρες, με στόχο την ελάφρυνση των ελληνικών νοικοκυριών.

Όπως γνωστοποίησε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σήμερα Τετάρτη αναμένεται να συναντηθεί με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, με βασικό θέμα συζήτησης τις τιμές.

Τι λένε τα σούπερ μάρκετ για τους 1.000 κωδικούς

Μιλώντας την περασμένη εβδομάδα στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΕΣΕΕ με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την καθιέρωση της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και επικεφαλής του ομίλου ΜΕΤRΟ ΑΕΒΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης, σημείωσε χαρακτηριστικά «Το θέμα των 1.000 κωδικών είναι μεγάλη ιστορία. Μόνα τους τα σούπερ μάρκετ δεν μπορούν να το υλοποιήσουν, θα ήταν ανούσιο. Έχουμε ζητήσει τη συνδρομή των προμηθευτών και πιστεύουμε πως θα το στηρίξουν». Παράλληλα, επισήμανε πως «δεν υπάρχουν περιθώρια τα σούπερ μάρκετ να επιδοτήσουν άλλο τις τιμές. Βοηθήσαμε τον καταναλωτή όσο μπορέσαμε. Υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο η επιβίωση επιχειρήσεων τίθεται σε κίνδυνο».

«Στην πρωτοβουλία των 1.000 προϊόντων προσπαθούμε να μπούμε. Σίγουρα θα συμμετέχουμε αλλά και οι προμηθευτές θα πρέπει να σηκώσουν βάρος», τόνισε από την πλευρά του πριν από μερικές ώρες, κατά τη διάρκεια παρουσίασης των οικονομικών μεγεθών της ΑΒ Βασιλόπουλος, ο brand president της αλυσίδας, Νίκος Λαβίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων εκτιμούν ότι η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα έχει νόημα μόνο αν προχωρήσει με επώνυμα προϊόντα, όπερ είναι κρίσιμη και η συμβολή της βιομηχανίας τροφίμων για την επιτυχία του εγχειρήματος. Ο κ. Θεοδωρικάκος πάντως έχει ήδη συναντηθεί και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι θετική και πρόκειται να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες τα αμέσως επόμενα 24ωρα, ώστε η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών στο ράφι των σούπερ μάρκετ να ξεκινήσει τις προσεχείς ημέρες.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι από τον Οκτώβριο του 2024 μέχρι και τις αρχές του 2025 προμηθευτές και λιανεμπόριο είχαν προχωρήσει, μετά από παρότρυνση του υπουργείου Ανάπτυξης, σε μειώσεις τιμών από 5% έως 25% στο ράφι. Η δράση ξεκίνησε με μειώσεις τιμών σε περίπου 100 κωδικούς βασικών αγαθών και ξεπέρασε λίγο πριν τη λήξη της τους 700 κωδικούς. Οι περισσότεροι εξ αυτών αφορούσαν σε είδη διατροφής, ενώ στους καταλόγους που έδινε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης ανά τακτά χρονικά διαστήματα «φιλοξενούνταν» επίσης και απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής κ.α.

Τα άλλα μέτρα

Υπενθυμίζεται εδώ ότι όπως έχει ανακοινώσει ο κ. Θεοδωρικάκος, μόνιμο χαρακτήρα αποκτά πλέον το μέτρο απαγόρευσης προσφορών για τρεις μήνες μετά από ανατιμήσεις. «Πρόκειται για ένα μέτρο που ξέρω ότι πιέζει την αγορά και την πονάει, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι απαραίτητο γιατί είναι μια μέθοδος για να σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά οι επιχειρήσεις προτού προβούν σε ανατιμήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά πριν από μερικές ώρες» και υπενθύμισε ότι «ακόμη δυο πρωτοβουλίες που λήγουν στα τέλη του Οκτωβρίου, αφορούν στην υποχρέωση των σούπερ μάρκετ να ενημερώνουν για τυχόν ανατιμήσεις και να ανακοινώνουν και τις τιμές των οπωροκηπευτικών».

Στη σκιά των προστίμων η συνάντηση

Η νέα συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ έρχεται την ώρα που οι μεταξύ τους σχέσεις ακροβατούν σε τεντωμένο σκοινί κι ενώ προηγήθηκε πριν από μερικά 24ωρα η επιβολή προστίμων άνω των 2,2 εκατ. ευρώ σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Η πρώτη απόφαση, για την επιβολή προστίμου 805.340 ευρώ στην αλυσίδα Lidl, αφορά σε παραβάσεις του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, κατόπιν εντολής ελέγχου που έδωσε το 2024 ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2025. Η δεύτερη αφορά σε πρόστιμο 1.440.000 ευρώ στην αλυσίδα Σκλαβενίτης, για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν ελέγχου που διατάχθηκε το καλοκαίρι του 2025.

«Παράλογο και πρωτοφανές» χαρακτηρίζει το πρόστιμο η Σκλαβενίτης και δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει παραβεί τον νόμο και δεν έχει κάνει καμία απόπειρα παραπλάνησης των πελατών. Μάλιστα, γνωστοποιεί πως θα ασκήσει κάθε ένδικο μέσο για τη δικαίωσή της και την απαλλαγή της από το πρόστιμο. Σύμφωνα μάλιστα με πηγές της εταιρείας, το εν λόγω πρόστιμο «είναι πολύ άδικο για την αλυσίδα, καθώς εδώ και χρόνια έχει αποδείξει πως ο σεβασμός προς τον καταναλωτή είναι η βασική της προτεραιότητα».μΝα τονιστεί δε ότι πρόκειται για το πρώτο πρόστιμο που επιβάλλεται στον leader της αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Άδικο και αυθαίρετο χαρακτήρισε και η Lidl το πρόστιμο των 805,34 χιλ. ευρώ που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ για παραβιάσεις στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, με την αλυσίδα να εξηγεί πως η απόφαση στηρίζεται σε νομική βάση που έχει καταργηθεί και να ξεκαθαρίζει πως δεν θα δεχτεί κατηγορίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο κ. Θεοδωρικάκος, υπογράμμισε ότι το υπουργείο δεν έχει τίποτα με κανέναν επιχειρηματία και με καμιά επιχείρηση, αλλά ότι οφείλουν να εφαρμόζουν τους νόμους. Επιπλέον, επανέλαβε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν κανονικά. Το κράτος είναι εδώ για να προασπίζει το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του καταναλωτή, τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας ότι «όποιος θέλει να προσφύγει έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει και στο τέλος της ημέρας η Δικαιοσύνη αποφασίζει για τα πάντα». Ερωτηθείς αναφορικά με το εάν το πρόστιμα εισπράττονται, ο υπουργός απάντησε ρητά θετικά.