Και δεύτερη εταιρεία-πυραμίδα που υποσχόταν κέρδη από likes και μετρά θύματα

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο SafeLine.gr.

Αυξάνονται και πληθαίνουν τις τελευταίες ώρες οι καταγγελίες για εταιρείες πυραμίδες που δρούσαν το τελευταίο διάστημα στην χώρα και κατάφεραν να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες. Λίγες ημέρες μετά την δημοσιοποίηση της απάτης της Wind Media, νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για μια ακόμα εταιρεία που δρούσε με πανοποιότυπο τρόπο, υποσχόμενη παθητικό εισόδημα στους «εργαζόμενους» μετά από μερικά like και φυσικά μετά από μια πρώτη οικονομική ενίσχυση από πλευράς τους.

Για την ακρίβεια και σύμφωνα με την Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο SafeLine.gr, δεκάδες πολίτες έχουν προβεί σε καταγγελίες για μια ακόμα εταιρεία πυραμίδα που όπως και η Wind Media, είχε ως αντικείμενο την αύξηση των likes και των ακολούθων(followers) σε ιδιωτικές ή επιχειρηματικές σελίδες των social media.

Πώς λειτουργούσαν οι δύο εταιρείες

Και στην δεύτερη περίπτωση, οι επικεφαλής υπόσχονταν ότι θα παρείχαν έξτρα εισόδημα στους χρήστες- εργαζόμενους μερικής απασχόλησης εφόσον έκαναν like σε συγκεκριμένες διαφημίσεις, λογαριασμούς, βιντεάκια και ιστορίες που ανεβαίνουν στα social media.

Για να ξεκινήσει βέβαια κάποιος να «απασχολείται» σε αυτή, έπρεπε να καταβάλει ένα αρχικό ποσό εγγραφής, το οποίο και τον διαβεβαίωναν ότι θα έπαιρνε πίσω πολλαπλάσιο (από τα κέρδη) μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα.

Αφού κατέθετε το ποσό σε ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων και πλήρωνε την εταιρεία, ο εγγεγραμμένος πια χρήστης παρακολουθούσε αναρτήσεις και βίντεο, έκανε like και follow σε αυτά και έπαιρνε ένα screenshot το οποίο και έστελνε στον εργοδότη μέσω εφαρμογής ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, για να αποδείξει ότι εργάστηκε σωστά και να κατατεθεί η πληρωμή.

Πέρα από την προαναφερθείσα δραστηριότητα, οι χρήστες λάμβαναν την υπόσχεση ότι θα είχαν 15% προμήθεια από τα κέρδη των νέων μελών που θα έφερναν στην πλατφόρμα. Επιπλέον είχαν την δυνατότητα να καταβάλλουν και κάποιο έξτρα ποσό, ώστε να ανέβουν σκαλοπάτι στην ιεραρχία και να κερδίζουν εν συνεχεία περισσότερα χρήματα. Οι πληρωμές καταβάλλονταν κανονικά για κάποιο διάστημα έως ότου και η δεύτερη εταιρεία - όπως και η Wind Media - κλείσει τον ιστότοπό της και εξαφανιστεί από τον χάρτη.

Ηχηρές «συνεργασίες» και online διαφημίσεις

Σύμφωνα με τo safeline.gr και η δεύτερη εταιρεία, η οποία δρούσε σχεδόν με τον ίδιο τρόπο με την Wind Media, υποστήριζε (ψευδώς) ότι έχει ως πελάτες της μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα όπως η Amazon, το eBay, το AliExpress κ.α., ενώ χρησιμοποιούσε την εφαρμογή WhatsApp ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ των υπευθύνων της εταιρείας και των εγγεγραμμένων χρηστών. Αντίστοιχα ηχηρές συνεργασίες υποστήριζε ότι διατηρούσε και η Wind Media η οποία έκανε διαφήμιση μέσω όλων των διαθέσιμων online καναλιών.

Παρότι οι δημιουργοί της απάτης χρησιμοποιούσαν δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok, το Facebook και το YouTube για να διαφημίζουν μέσω ευφάνταστων βίντεο πόσο εύκολα μπορεί κανείς να κερδίσει πολλά χρήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο βασικός τρόπος προώθησης της ιδέας ήταν από στόμα σε στόμα, με τα μέλη να προσθέτουν συνεχώς νέα μέλη κι ούτω καθεξής.

Ενδεικτικά της απάτης τους ήταν ωστόσο τα ποσά που υπόσχονταν για ένα like ή follow. Σύμφωνα με μαρτυρίες που εντοπίζει κανείς σε γνωστά τεχνολογικά φόρουμ, η πληρωμή ανερχόταν σε 0,50 ευρώ το like και μπορούσε κανείς να κάνει συγκεκριμένο αριθμό likes την ημέρα. Αν ωστόσο πλήρωνε για να ανέβει στην ιεραρχία και έπαιρνε την VIP συνδρομή, η οποία κυμαινόταν στην περίπτωση της Wind Media από 100 έως και 3.000 ευρώ θα αποκόμιζε 0,80 ευρώ από το κάθε like ή follow. Κι αυτό την ώρα που μέσω διαδικτύου εντοπίζει κανείς «like farms» εταιρείες με έδρα την Ινδία και την Κίνα οι οποίες προσθέτουν 1000 like ή και followers σε λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων με μόλις 20 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η πυραμίδα αποτελεί μία από τις πλέον διαχρονικές μεθόδους εξαπάτησης όσων αναζητούν εύκολες και γρήγορες αποδόσεις. Στο παρελθόν, αρκετοί πολίτες έχουν πέσει θύματα. Τώρα πλέον η όλη διαδικασία (προσέλκυση και εγγραφή μελών, ανάθεση και εργασία εγγεγραμμένων χρηστών) γίνεται μέσω διαδικτύου.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που πέσετε θύμα τέτοια απάτης: