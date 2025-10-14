Ειδήσεις | Ελλάδα

ΑΑΔΕ: Επέκταση ωραρίου λειτουργίας των Τελωνείων Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής

Newsroom
Σκοπός η περαιτέρω διευκόλυνση του εμπορίου και την ομαλή διεξαγωγή των εμπορευματικών ροών μεταξύ Ελλάδος - Αλβανίας.

Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των συνοριακών Τελωνείων Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση του εμπορίου και την ομαλή διεξαγωγή των εμπορευματικών ροών μεταξύ Ελλάδος -Αλβανίας.

Συγκεκριμένα, από Τρίτη 14/10/2025 επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας για τα κενά Φορτηγά Οχήματα:

• από ώρα 22:00 σε 00:00 για την καλοκαιρινή περίοδο (1/4 έως 31/10),
• από ώρα 21:00 σε 23:00 για τη χειμερινή περίοδο (1/11 έως 31/3).

