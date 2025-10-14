Bloomberg: Νέα τροπή στη δικαστική διαμάχη Ελλάδας - επενδυτών για τα ομόλογα της κρίσης

Μια μακρόχρονη νομική διαμάχη μεταξύ της Ελλάδας και ομάδας διεθνών επενδυτών σχετικά με τίτλους που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης χρέους πήρε απρόσμενη τροπή, όταν δικαστής στο Λονδίνο πρότεινε οι δικηγόροι του ελληνικού Δημοσίου να εκπροσωπήσουν και τις δύο πλευρές της υπόθεσης.

Μια μακρόχρονη νομική διαμάχη μεταξύ της Ελλάδας και ομάδας διεθνών επενδυτών σχετικά με τίτλους με ρήτρα ΑΕΠ που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης χρέους πήρε απρόσμενη τροπή, όταν δικαστής στο Λονδίνο πρότεινε οι δικηγόροι του ελληνικού Δημοσίου να εκπροσωπήσουν και τις δύο πλευρές της υπόθεσης.

Καθώς οι δικηγόροι των επενδυτών και του διαχειριστή απείχαν από τη διαδικασία λόγω διαφωνιών για το ποιος θα αναλάβει τα δικαστικά έξοδα, ο δικαστής Ρόμπιν Νόουλς δήλωσε ότι το δικαστήριο εξακολουθεί να θέλει να ακούσει και τις δύο πλευρές. Μία πιθανότητα, είπε, είναι οι νομικοί σύμβουλοι της Ελλάδας Cleary Gottlieb Steen & Hamilton να διορίσουν νομικό σύμβουλο που θα παρουσιάσει «την άλλη πλευρά» όσο καλύτερα μπορεί.

Η πρόταση θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη και αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο σε μια υπόθεση που απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί απλή, σημειώνει το Bloomberg.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν το δικηγορικό γραφείο White & Case απέστειλε επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση εκ μέρους επενδυτών που αντιδρούσαν στην απόφαση της Αθήνας να ανακαλέσει τα warrants συνδεδεμένα με το ΑΕΠ που λήγουν το 2042 -μια κίνηση που θα μπορούσε να εξοικονομήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το Δημόσιο.

Τα warrants εκδόθηκαν ως κίνητρο για να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση του χρέους του 2012, δίνοντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας. Με ημερομηνία λήξης το 2042, οι τόκοι έπρεπε να αρχίσουν να καταβάλλονται το 2027 εάν το ΑΕΠ της Ελλάδας ξεπερνούσε τα 267 δισεκατομμύρια ευρώ και η οικονομική ανάπτυξη το 2%, στόχους τους οποίους η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει.

Παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση προχώρησε κανονικά στη συναλλαγή και στη συνέχεια προσέφυγε στο δικαστήριο, ζητώντας από τον δικαστή να αποφανθεί αν η διαδικασία ήταν έγκυρη και αν το τίμημα που κατέβαλε ήταν ορθό.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο διαχειριστής των τίτλων Wilmington Trust, ενεργώντας ως νομικός εκπρόσωπος των επενδυτών, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα δεν θα χρηματοδοτήσει πλέον τη νομική του εκπροσώπηση, με αποτέλεσμα οι δικηγόροι του, Allen & Overy και Shearman Sterling, να αποσυρθούν.

Οι κάτοχοι των warrants, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των τίτλων και περιλαμβάνουν τις VR Capital, Wellington Management, Pharo Management, Gemsstock Limited και Karrick Limited, δεν συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες και δεν προτίθενται να τις χρηματοδοτήσουν.

Από την πλευρά της, η Ελλάδα δήλωσε ότι εξετάζει θετικά την πρόταση του δικαστή.

«Κατανοούμε ότι είναι δική μας ευθύνη να αποδείξουμε στο δικαστήριο πως έχουμε δίκιο», δήλωσε ο Σαμ Ο’Λίρι, νομικός εκπρόσωπος της Ελλάδας, προσθέτοντας πως «θα εξετάσουμε ποια λύση είναι εφικτή και κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να προχωρήσουμε».

Το Bloomberg σημειώνει ότι η ελληνική υπόθεση είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά νομικών διαφορών που αμφισβητούν τη χρήση αυτών των τίτλων.