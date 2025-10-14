ΟΗΕ - Ερυθρός Σταυρός: Να ανοίξουν όλα τα σημεία διέλευσης προς τη Λωρίδα της Γάζας

Ο ΟΗΕ και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ζητούν το άνοιγμα όλων των σημείων διέλευσης προς τη Λωρίδα της Γάζας για να επιτραπεί η μεταφορά επιπλέον ανθρωπιστικής βοήθειας, έπειτα από την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν τα λείψανα των τεσσάρων ομήρων που του παραδόθηκαν χθες από τη Χαμάς. Σε αυτά περιλαμβάνεται η σορός του νεπαλέζου φοιτητή Μπιπίν Γιόσι.

«Επειτα από διαδικασία ταυτοποίησης (των τεσσάρων σορών) από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, οι εκπρόσωποι του στρατού πληροφόρησαν τις οικογένειες του Γκι Ιλιούζ, του Μπινίν Γιόσι και των δύο ακόμη νεκρών ισραηλινών ομήρων, για τα ονόματα των οποίων δεν έχει δοθεί ακόμη άδεια δημοσιοποίησης από τις οικογένειές τους, ότι οι άνθρωποί τους παραδόθηκαν για να ενταφιασθούν», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο Γκι Ιλιούζ, 26 ετών κατά τον θάνατό του, απήχθη στο μουσικό φεστιβάλ Nova, θέατρο της μεγαλύτερης σφαγής που διαπράχθηκε από ομάδες της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, με περισσότερους των 370 νεκρούς.

«Ο Γκι Ιλιούζ τραυματίσθηκε και απήχθη ζωντανός από το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς. Υπέκυψε στα τραύματά του διότι δεν έλαβε την αναγκαία ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια της ομηρείας του από τη Χαμάς», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Μπιπίν Γιόσι ήταν φοιτητής αγροτικών σπουδών, 22 ετών κατά την απαγωγή του από το κιμπούτς Αλουμίμ. Δολοφονήθηκε κατά την ομηρεία του τους πρώτους μήνες του πολέμου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού. Ηταν ο τελευταίος μη Ισραηλινός όμηρος που εκρατείτο στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός υπογραμμίζει ότι «τα τελικά συμπεράσματα [για τα αίτια των θανάτων] θα προσδιορισθούν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των συνθηκών» από το κέντρο ιατροδικαστικής.

«Παρά τη θλίψη [...] η επιστροφή του Γκι και του Μπιπίν [...] καθώς και των δύο άλλων νεκρών ομήρων φέρνει κάποια ανακούφιση στις οικογένειες που έζησαν μέσα στην αβεβαιότητα και την αμφιβολία επί δύο χρόνια», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων.

ΟΗΕ - Ερυθρός Σταυρός: Να ανοίξουν όλα τα σημεία διέλευσης προς τη Λωρίδα της Γάζας

Ο ΟΗΕ και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ζητούν το άνοιγμα όλων των σημείων διέλευσης προς τη Λωρίδα της Γάζας για να επιτραπεί η μεταφορά επιπλέον ανθρωπιστικής βοήθειας, έπειτα από την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

«Απ' όσο γνωρίζω, δεν έχουν ανοίξει όλα τα σημεία διέλευσης στη Γάζα. Αυτήν τη στιγμή αυτό είναι το βασικό πρόβλημα και αυτό ζητούν οι ανθρωπιστικοί φορείς, ανάμεσά τους και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, τις τελευταίες ώρες», δήλωσε από τη Γενεύη ο εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ Κριστιάν Καρντόν. Το άνοιγμα πρέπει να υλοποιηθεί «επειγόντως».

«Ζητούμε να ανοίξουν όλα τα περάσματα», δήλωσε στο πλευρό του και ο εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (Ocha) του ΟΗΕ Γενς Λέρκε προσθέτοντας ότι τα περάσματα που καταστράφηκαν στον πόλεμο πρέπει να αποκατασταθούν και να ανοίξουν.

Ο εκπρόσωπος της Ocha ζήτησε δυναμική αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα, αλλά τόνισε ότι αυτό δεν εξαρτάται από τους ανθρωπιστικούς φορείς.

«Διαθέτουμε στην περιοχή 190.000 τόνους (προμηθειών) έτοιμους να σταλούν», κυρίως στην Ιορδανία και την Αίγυπτο, εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ