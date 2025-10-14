JP Morgan: Άλμα 12% στα κέρδη γ' τριμήνου - Στα 47,12 δισ. τα έσοδα

Ο τομέα της επενδυτικής τραπεζικής απέφερε περίπου 700 εκατ. δολάρια περισσότερα από το αναμενόμενο.

Ισχυρά κέρδη και έσοδα κατέγραψε η JP Morgan το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς ο τραπεζικός κολοσσός των ΗΠΑ δέχτηκε ώθηση από τον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής, ο οποίος απέφερε περίπου 700 εκατ. δολάρια περισσότερα από το αναμενόμενο.

Ειδικότερα, η ισχυρή αμερικανική τράπεζα ανακοίνωσε αύξηση 12% στα κέρδη της, τα οποία άγγιξαν τα 14,39 δισ. δολάρια, ή 5,07 δολάρια κέρδη ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης για 4,84 δολ/μτχ.

Τα έσοδά της διαμορφώθηκαν στα 47,12 δισ. δολάρια με αύξηση 9%, πάνω από την εκτίμηση των αναλυτών για 45,4 δισ. δολάρια.

Οι συναλλαγές μετοχών αυξήθηκαν κατά 33% σε 3,33 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, ενώ τα σταθερά έσοδα αυξήθηκαν κατά 21%. Οι αμοιβές από την παροχή δανείων και τη συμβουλευτική για συγχωνεύσεις και εξαγορές αυξήθηκαν κατά 9%.

Η μετοχή της JPMorgan, η οποία έχει καταγράψει άλμα 28% μέχρι ώρας φέτος, σημειώνει οριακή άνοδο στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street την Τρίτη.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) ύψους 24 δισ. δολαρίων ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες των 24,1 δισ. δολαρίων. Η JPMorgan αύξησε τις προβλέψεις της για τα καθαρά έσοδα από τόκους για ολόκληρο το έτος σε περίπου 95,8 δισ. δολάρια από περίπου 95,5 δισ. δολάρια τον Ιούλιο.

Όσον αφορά τα έξοδα, η τράπεζα δαπάνησε 24,3 δισ. δολάρια κατά το γ' τρίμηνο, ενώ ανακοίνωσε ότι αναμένει τα προσαρμοσμένα έξοδα για ολόκληρο το έτος να ανέλθουν σε περίπου 95,9 δισ. δολάρια, από 95,5 δισ. δολάρια τον Ιούλιο.