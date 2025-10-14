ΤτΕ: Απαγόρευση έκδοσης/ανανέωσης συμβολαίων από βουλγαρική ασφαλιστική εταιρεία

Mε απόφαση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (Financial Supervision Commission – FSC), η εκ νέου επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης έκδοσης/ανανέωσης συμβολαίων στην Ελλάδα, από την ασφαλιστική εταιρία «INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH».

Σε συνέχεια του από 2.10.2025 Δελτίου Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος, διά του οποίου ανακοινώθηκε, με απόφαση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (Financial Supervision Commission – FSC), η εκ νέου επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης έκδοσης/ανανέωσης συμβολαίων στην Ελλάδα, από την ασφαλιστική εταιρία «INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH» (LEI 529900ID0B7FXUHGP023), που εδρεύει στη Σόφια Βουλγαρίας και δραστηριοποιείται στην ημεδαπή με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, με ισχύ από 1.10.2025 και εφεξής, η FSC δημοσίευσε στον ιστότοπό της «συνήθεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις» (Q and A’s) προς διευκόλυνση του κοινού.