ΤτΕ: Απαγόρευση έκδοσης/ανανέωσης συμβολαίων από βουλγαρική ασφαλιστική εταιρεία

ΤτΕ: Απαγόρευση έκδοσης/ανανέωσης συμβολαίων από βουλγαρική ασφαλιστική εταιρεία
Mε απόφαση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (Financial Supervision Commission – FSC), η εκ νέου επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης έκδοσης/ανανέωσης συμβολαίων στην Ελλάδα, από την ασφαλιστική εταιρία «INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH».

Σε συνέχεια του από 2.10.2025 Δελτίου Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος, διά του οποίου ανακοινώθηκε, με απόφαση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (Financial Supervision Commission – FSC), η εκ νέου επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης έκδοσης/ανανέωσης συμβολαίων στην Ελλάδα, από την ασφαλιστική εταιρία «INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH» (LEI 529900ID0B7FXUHGP023), που εδρεύει στη Σόφια Βουλγαρίας και δραστηριοποιείται στην ημεδαπή με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, με ισχύ από 1.10.2025 και εφεξής, η FSC δημοσίευσε στον ιστότοπό της «συνήθεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις» (Q and A’s) προς διευκόλυνση του κοινού.

