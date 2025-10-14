Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Coral Marine: Προχώρησε στην πρώτη παράδοση βιοκαυσίμου με πλωτό μέσο σε πλοίο στον Πειραιά

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Coral Marine: Προχώρησε στην πρώτη παράδοση βιοκαυσίμου με πλωτό μέσο σε πλοίο στον Πειραιά
Η Coral Marine συνεχίζει να οδηγεί την Πράσινη Μετάβαση στον ναυτιλιακό κλάδο.

Η Coral Marine, εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, μετά την πρώτη παράδοση βιοκαυσίμου που είχε πραγματοποιήσει πρόσφατα σε κρουαζιερόπλοιο στο Λιμάνι του Λαυρίου, συνεχίζει να οδηγεί τις εξελίξεις στην πράσινη μετάβαση στον ναυτιλιακό κλάδο, προχωρώντας τώρα στην πρώτη παράδοση ναυτιλιακών καυσίμων με βιοκαύσιμο με πλωτό μέσο (μπάριζα).

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε στο πλοίο μεταφοράς container “XIN LIAN YUN GANG” στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά διαχείρισης COSCO.

Το τελικό προϊόν αποτελεί μίγμα ναυτιλιακού πετρελαίου από το διυλιστήριο της Motor Oil με βιοκαύσιμο νέας γενιάς το οποίο παράγεται στην Ελλάδα στο εργοστάσιο της εταιρείας Verd επίσης θυγατρική του Ομίλου Motor Oil.

Το συγκεκριμένο καύσιμο ναυτιλίας πετυχαίνει κατά περίπου 21% μείωση στις εκπομπές CO₂ που παράγονται από το πλοίο σε σχέση με τα συμβατικά ναυτιλιακά καύσιμα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προσπάθεια του Κλάδου της Ναυτιλίας για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Σε ποια τιμή θα αγοράσουν οι καταναλωτές, τι πρέπει να προσέξουν

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι γλιτώνουν το «πέναλτι» 22%, ποιοι κερδίζουν έξτρα έκπτωση φόρου

Κάμερες στους δρόμους: Ποιες λειτουργούν πραγματικά

tags:
Motor Oil
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider