ΕΕ: Κάλεσμα για σκληρή απάντηση στην Κίνα μετά τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν ισχυρά μέτρα κατά της Κίνας, μετά την απόφαση του Πεκίνου να επιβάλει νέους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων ορυκτών που χρησιμοποιούνται σε μικροτσίπ και προηγμένες τεχνολογίες.

«Πρέπει να έχουμε μια σκληρή απάντηση», δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, σημειώνοντας ότι η ΕΕ είναι «η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη στον κόσμο» και «πρέπει να επιδείξει τη δύναμή της».

Η κίνηση της Κίνας, η οποία απαιτεί πλέον από ξένες εταιρείες ειδική άδεια για την εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν έστω και ίχνη κινεζικών σπάνιων γαιών, προκάλεσε ανησυχία για σοβαρές διαταραχές στις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού.

Ο Πολωνός υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης Μίκαλ Μπαράνοφσκι χαρακτήρισε την απόφαση «το χειρότερο σενάριο», καθώς, όπως είπε, η Κίνα «χρησιμοποιεί την εξάρτησή μας από τις σπάνιες γαίες ως όπλο».

Οι περιορισμοί επηρεάζουν ήδη ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως την ολλανδική ASML, τον μοναδικό κατασκευαστή των πιο προηγμένων ημιαγωγών παγκοσμίως.

Οι κινήσεις του Πεκίνου ώθησαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει επιβολή πρόσθετου δασμού 100% σε κινεζικά προϊόντα και περιορισμούς εξαγωγών σε κρίσιμα λογισμικά.

Αν και ο Ράσμουσεν δεν βλέπει την ΕΕ να προχωρά σε αντίποινα με δασμούς, τόνισε ότι πρέπει να επιδιωχθεί κοινή στάση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς δήλωσε ότι οι χώρες της G7 θα πρέπει να συντονίσουν τη δράση τους μέσω τηλεδιάσκεψης.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε δασμό 50% στις εισαγωγές χάλυβα άνω συγκεκριμένου ορίου, ενώ η Ολλανδία ενεργοποίησε για πρώτη φορά νόμο 70 ετών για να θέσει υπό κρατικό έλεγχο την κινεζική Nexperia, διασφαλίζοντας την πρόσβαση της Ευρώπης στα τσιπ της.

Ο Μπαράνοφσκι υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να μειώσει την ευαλωτότητά της, προσθέτοντας: «Μέχρι να υποχωρήσουν, πρέπει να λάβουμε την κατάσταση όσο σοβαρά δείχνουν οι αναλύσεις».