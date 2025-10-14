Ντάιμον: Προειδοποιεί για απασχόληση και πληθωρισμό - Αυξημένες προβλέψεις για πιστωτικές ζημίες

«Υπάρχουν κάποια σημάδια επιβράδυνσης, ιδίως όσον αφορά ανάπτυξη της απασχόλησης», δήλωσε ο Ντάιμον.

Το ζήτημα της αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας και του επίμονου πληθωρισμού θέτει στο «τραπέζι» ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον, την ώρα που ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για πιστωτικές ζημίες, οι οποίες ήταν ελαφρώς υψηλότερες από το αναμενόμενο.

«Υπάρχουν κάποια σημάδια επιβράδυνσης, ιδίως όσον αφορά ανάπτυξη της απασχόλησης», δήλωσε ο Ντάιμον σε ανακοίνωσή του την Τρίτη.

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων γ' τριμήνου της JP Morgan, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς τα κέρδη και τα έσοδα της τράπεζας δέχτηκαν ώθηση από την ενισχυμένη δραστηριότητα του τομέα της επενδυτικής τραπεζικής.

Πρόσθεσε ότι «συνεχίζει να υπάρχει αυξημένος βαθμός αβεβαιότητας που οφείλεται στις περίπλοκες γεωπολιτικές συνθήκες, τους δασμούς και την αβεβαιότητα στο εμπόριο, τις αυξημένες τιμές των περιουσιακών στοιχείων και τον κίνδυνο επίμονου πληθωρισμού».

Η τράπεζα με έδρα τη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε προβλέψεις για πιστωτικές ζημίες ύψους 3,4 δισ. δολαρίων, ελαφρώς υψηλότερες από τις προσδοκίες των αναλυτών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan δήλωσε ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει γενικά ανθεκτική, επισημαίνοντας παρόλα αυτά τον αυξημένο βαθμό αβεβαιότητας που επικρατεί λόγω πλήθωρας παραγόντων, όπως ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ο «τσιμπημένος» πληθωρισμός, η αδύναμη αγορά εργασίας, καθώς και τα ζητήματα που σχετίζονται με την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).