Δελφοί: Εκδρομή στον ομφαλό της Γης

Ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς προορισμούς της Ελλάδας και όχι μόνο, οι Δελφοί έχουν πολύ περισσότερα να προσφέρουν από όσα φαντάζεστε.

Οι Δελφοί, γνωστοί ως ομφαλός της Γης κατά την αρχαιότητα, είναι ένα από τα μέρη που που αξίζει να επισκεφθεί κανείς έστω μια φορά στη ζωή του.

Σύμφωνα με τη Μυθολογία, εκεί συναντήθηκαν οι δύο αετοί που έστειλε ο Δίας από την Ανατολή και τη Δύση, ώστε να βρει το κέντρο του κόσμου. Αρκετοί επιλέγουν να κάνουν μια μονοήμερη εκδρομή από την Αθήνα ή μια γρήγορη επίσκεψη από την Αράχωβα. Οι Δελφοί, ωστόσο, αξίζουν μια επίσκεψη σε βάθος για να τους γνωρίσετε καλύτερα και να ζήσετε αυτήν τη μυστηριακή εμπειρία.

Αν αφιερώσετε τουλάχιστον δύο με τρεις ημέρες, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε την ομορφιά του τόπου, σε συνδυασμό με την ιστορική σημασία του. Η τοπική γαστρονομία δεν θα σας αφήσει ασυγκίνητους, όπως και τα μοναδικά τοπία που θα σας επιτρέψουν να χαλαρώσετε αγναντεύοντας βουνό και θάλασσα. Πέρα από το σημαντικότερο μαντείο της αρχαίας Ελλάδας, υπάρχουν μερικές ακόμα στάσεις που αξίζει να βάλετε στο πρόγραμμά σας.

Τι να δείτε στους Δελφούς

Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών

Η πρώτη και σημαντικότερη στάση της εκδρομής είναι ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών, ένας από τους σημαντικότερους της Ελλάδας, θρησκευτικό κέντρο και σημείο πνευματικής συνάντησης των αρχαίων Ελλήνων. Θα τον συναντήσετε λίγο έξω από το σημερινό χωριό των Δελφών. Εδώ βρίσκεται το Ιερό του Απόλλωνα με το φημισμένο Μαντείο των Δελφών, όπου η Πυθία μετέφερε τους χρησμούς του Απόλλωνα στους προσκυνητές. Το Θέατρο βρίσκεται λίγο πιο πάνω, ενώ εκτός του ιερού στο πιο ψηλό σημείο θα δείτε το Στάδιο, όπου διοργανώνονταν οι αγώνες της εποχής.