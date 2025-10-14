BlackRock: Ρεκόρ για τα υπό διαχείριση assets - Άγγιξαν τα 13,46 τρισ. δολάρια

Η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης assets στον κόσμο εμφάνισε προσαρμοσμένα κέρδη 1,91 δισ. δολαρίων, ή 11,55 δολάρια ανά μετοχή, για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Σε επίπεδα ρεκόρ ανήλθαν τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της BlackRock για το γ' τρίμηνο του 2025 αγγίζοντας τα 13,46 τρισ. δολάρια από 11,48 τρισ. το 2024, ενώ τα κέρδη που ανακοίνωσε για το αντίστοιχο διάστημα ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης assets στον κόσμο εμφάνισε προσαρμοσμένα κέρδη 1,91 δισ. δολαρίων, ή 11,55 δολάρια ανά μετοχή, για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, έναντι των εκτιμήσεων για 11,47 δολάρια ανά μετοχή.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 25% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 6,5 δισ. δολάρια.

Οι μακροπρόθεσμες καθαρές εισροές ανήλθαν συνολικά σε περίπου 171 δισ. δολάρια, με «οδηγό» τη συνεχιζόμενη δυναμική των ETFs, που παραμένουν ο βασικός μοχλός οργανικής ανάπτυξης της εταιρείας.

«Πιστεύω ότι η κλίμακα των ευκαιριών που ανοίγονται μπροστά για την BlackRock, τους πελάτες και τους μετόχους μας υπερβαίνει κατά πολύ ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Μπαίνουμε στο εποχιακά ισχυρότερο τέταρτο τρίμηνο με δυναμική ανάπτυξη», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Λάρι Φινκ.

Η εξασθένηση της αγοράς εργασίας και η επιβράδυνση του πληθωρισμού ώθησαν τη Federal Reserve να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Οι προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής αργότερα μέσα στο 2025 ενίσχυσαν τις ισχυρές εισροές κεφαλαίων στα ETFs σταθερού εισοδήματος της BlackRock, βοηθώντας την εταιρεία να αντισταθμίσει τις χαμηλότερες αποδόσεις από προμήθειες επίδοσης και τα αυξημένα κόστη που σχετίζονται με την εξαγορά της εταιρείας διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων HPS Investment Partners.