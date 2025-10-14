BofA: Σε «φούσκα» οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης - Προειδοποίηση από αναλυτές

Οι φόβοι ότι οι μετοχές παγκοσμίως έχουν υπερτιμηθεί έφτασαν επίσης στο αποκορύφωμά τους στην τελευταία έρευνα.

Οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται σε «φούσκα» μετά από ένα ράλι που σημειώθηκε φέτος, δηλάδη έχουν πλέον υπερτιμηθεί, όπως υποστηρίζει ένα ποσοστό-ρεκόρ των διαχεριστών επενδυτικών κεφαλαίων που συμμετείχαν σε έρευνα της Bank of America.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, περίπου το 54% των συμμετεχόντων στην έρευνα που διεξήχθη τον Οκτώβριο ανέφερε ότι οι μετοχές τεχνολογίας φαίνονται «υπερβολικά ακριβές», μια άποψη που ανατράπηκε πλήρως σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όταν σχεδόν οι μισοί από του συμμετέχοντες είχαν αντίθετη οπτική.

Οι αμερικανικές μετοχές έχουν σπάσει πολλά ρεκόρ αυτή τη χρονιά, ωθούμενες από τον ενθουσιασμό γύρω από τις επενδύσεις στο AI και τα σχετικά οφέλη παραγωγικότητας. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq έχει σημειώσει άνοδο 18% μέχρι στιγμής φέτος, ανεβάζοντας τον δείκτη τιμής προς κέρδη σε σχεδόν 28, πάνω από τον μέσο όρο των 23 της τελευταίας δεκαετίας.

Αυτό ωθεί ορισμένους μετέχοντες στην αγορά να αναρωτηθούν μήπως οι αποτιμήσεις έχουν «ξεφύγει» σε σχέση με τις πραγματικές προοπτικές των μετοχών, αν και οι στρατηγικοί αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι «είναι πολύ νωρίς να φοβηθούμε μια τεχνολογική φούσκα».

Η κατανομή των μετοχών από τους διαχειριστές κεφαλαίων αντικατοπτρίζει επίσης σε κάποιο βαθμό την αισιοδοξία τους. Η έρευνα της BofA έδειξε ότι η αγορά αμερικανικών μετοχών αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ μηνών - πριν από την εμφάνιση των ανησυχιών για τους δασμούς. Οι ανησυχίες για ύφεση, αντιθέτως, υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2022.

Ο στρατηγικός αναλυτής της BofA Μάικλ Χάρτνετ δήλωσε πως, παρόλο που τα διαθέσιμα μετρητά μειώθηκαν, η ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και την αγορά ιδιωτικών πιστώσεων, μετριάζουν το «πλήρως αισιόδοξο» κλίμα.

Οι ανησυχίες για την αναζωπύρωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχουν αναστατώσει το επενδυτικό ηθικό και το κλίμα ευρύτερα στις αγορές τις τελευταίες ημέρες.

Η έρευνα της BofA έδειξε ότι η «φούσκα» του AI θεωρήθηκε ως ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ακολουθούμενη από την επιτάχυνση του πληθωρισμού, τις ανησυχίες για την απώλεια της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, καθώς και την υποτίμηση του δολαρίου.

Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 3 -9 Οκτωβρίου και συμμετείχαν 166 άτομα με περιουσιακά στοιχεία αξίας 400 δισ. δολαρίων.