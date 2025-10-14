Οικονομία | Ελλάδα

Παράνομος τζόγος: Όσο «φουντώνει» το δίκτυο, τόσο κλιμακώνεται και η αντεπίθεση των Αρχών

Ο παράνομος τζόγος παραμένει μια «κινούμενη άμμος» στην ελληνική αγορά ψυχαγωγίας: μετασχηματίζεται διαρκώς, αλλάζει πρόσωπα και κανάλια, αξιοποιεί το Διαδίκτυο και κρύβεται σε πρόχειρα «καζίνο» μέσα σε καταστήματα.

Ο παράνομος τζόγος παραμένει μια «κινούμενη άμμος» στην ελληνική αγορά ψυχαγωγίας: μετασχηματίζεται διαρκώς, αλλάζει πρόσωπα και κανάλια, αξιοποιεί το Διαδίκτυο και κρύβεται σε πρόχειρα «καζίνο» μέσα σε καταστήματα. Την ίδια ώρα, οι Αρχές ανεβάζουν ταχύτητα. Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) πραγματοποίησε μέσα στο τελευταίο δίμηνο στοχευμένες επιχειρήσεις σε αστικές περιοχές, οδηγώντας σε συλλήψεις για παράνομα τυχερά παίγνια, ενώ η ΕΕΕΠ ενισχύει τον ψηφιακό της οπλοστάσιο: η «μαύρη λίστα» μη αδειοδοτημένων ιστοσελίδων πλησιάζει τις 11.000 καταχωρήσεις.

Τι συνέβη το τελευταίο δίμηνο: επιχειρήσεις εδάφους και συλλήψεις

Κάθε μήνα δεκάδες περιστατικά καταγράφει η Ελληνική Αστυνομία τόσο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας κλιμακώνοντας τους ελέγχους: μικροί, «κινητοί» χώροι με κρυφό τζόγο και ευέλικτη οργάνωση, στους οποίους η αστυνομία απαντά με αιφνιδιαστικές επιχειρήσεις και στοχευμένες προανακρίσεις. Παράλληλα, στο ψηφιακό μέτωπο η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διερευνά κυκλώματα που προσφέρουν παράνομα στοιχήματα ή «καμουφλαρισμένες» υπηρεσίες πληρωμών για τυχερά παίγνια — υποθέσεις που συχνά διασταυρώνονται με οικονομικές απάτες.

Το Διαδίκτυο στο μικροσκόπιο: «μαύρη λίστα» και αποκλεισμοί

Η ΕΕΕΠ ενημερώνει σε τακτά διαστήματα το Μητρώο Μη Αδειοδοτημένων Παρόχων (γνωστό ως blacklist) και ζητά από παρόχους πρόσβασης/πληρωμών τους αναγκαίους αποκλεισμούς. Η πιο πρόσφατη δημοσίευση ανεβάζει τον αριθμό των καταχωρήσεων σε10.956 domains — μια ένδειξη του όγκου της «γκρίζας» δραστηριότητας που επιχειρεί να προσελκύσει Έλληνες παίκτες εκτός νόμιμου πλαισίου.

Γιατί έχει σημασία;

• Μπλοκάρεται η πρόσβαση σε παράνομες πλατφόρμες, περιορίζοντας τη διαρροή τζίρου εκτός αδειοδοτημένης αγοράς.
• Διακόπτονται «διαδρομές» πληρωμών που συνδέονται με φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων.
• Μειώνεται η έκθεση των παικτών σε πρακτικές χωρίς όρια, κανόνες και εγγυήσεις.

Η μεγάλη εικόνα: Αγορά με κανόνες, παίκτες με προστασία

Πρόκειται για μια οργανωμένη «επίθεση» κατά του παράνομου τζόγου που όπως αναφέρθηκε πιο πάνω περιλαμβάνει:

-Αστυνομικές επιχειρήσεις: συστηματικές έφοδοι σε λέσχες και «καζίνο-φάντασμα», με συλλήψεις και κατασχέσεις σε Αθήνα–Θεσσαλονίκη.
-Ψηφιακή καταστολή: συνεχείς ανανεώσεις της blacklist και τεχνικά μέτρα αποκλεισμού πρόσβασης/πληρωμών προς παράνομους παρόχους.

Η εξίσωση είναι καθαρή: όσο γιγαντώνεται ο παράνομος τζόγος, τόσο θα εντείνονται οι θεσμικές αντιδράσεις. Η ΕΛ.ΑΣ. «χτυπά» στο έδαφος, η ΕΕΕΠ «καθαρίζει» το ψηφιακό τοπίο και εισάγει έξυπνα εργαλεία προστασίας. Το στοίχημα για το 2026 είναι η ακόμη στενότερη διαλειτουργικότητα αστυνομικών, ρυθμιστικών και τεχνολογικών μηχανισμών, ώστε:

1. να μειωθεί δραστικά η ορατότητα/προσβασιμότητα παράνομων παρόχων,
2. να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στη νόμιμη αγορά και
3. να προστατευθούν ενεργά οι ευάλωτοι παίκτες.

Με στοχευμένες εφόδους και «έξυπνους» αποκλεισμούς στην υπηρεσία της πρόληψης, το μήνυμα είναι διπλό: ο παράνομος τζόγος δεν είναι «ασφαλές καταφύγιο» για κανέναν και ο νόμιμος χώρος θα γίνεται ολοένα πιο υπεύθυνος, διαφανής και ελεγχόμενος.

