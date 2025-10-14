Ειδήσεις | Ελλάδα

ΕΑΔΕ: Η ρύθμιση για τα ανασφάλιστα οχήματα ενισχύει την ασφάλεια στους δρόμους

Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος χαιρετίζει την απόφαση της Πολιτείας για την εφαρμογή του Νόμου και την έναρξη των διασταυρωτικών ελέγχων για τον εντοπισμό των οχημάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα στους δρόμους.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) χαιρετίζει την απόφαση της Πολιτείας για την εφαρμογή του Νόμου και την έναρξη, με καθυστέρηση μίας δεκαετίας, των διασταυρωτικών ελέγχων για τον εντοπισμό των οχημάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα στους δρόμους.

Σημειώνει, παράλληλα, πως με τις πρόσθετες προβλέψεις για την καταλληλότητα των οχημάτων γίνεται ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των πολιτών.

Η ΕΑΔΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την υλοποίηση ενός μέτρου που επί σειρά ετών αποτελούσε πάγιο αίτημα του κλάδου, και ευχή όλων είναι το μέτρο αυτό να εφαρμοστεί με συνέπεια και συνέχεια, ώστε να αντιμετωπιστεί οριστικά ένα χρόνιο πρόβλημα που υπονομεύει την ασφάλεια στους δρόμους.

Η ΕΑΔΕ προσδοκά ότι η εφαρμογή του Νόμου θα είναι σταθερή και αποτελεσματική, διασφαλίζοντας ένα δίκαιο και αξιόπιστο πλαίσιο για όλους τους ασφαλισμένους και τους επαγγελματίες του κλάδου.

