Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Στρατηγική επένδυση 8,63 εκατ. ευρώ για νέα hyper speed γραμμή παραγωγής

Εγκατάσταση νέας υπερσύγχρονης, hyper speed γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού Βίκος στα Ιωάννινα.

Σε μια στρατηγική επένδυση ύψους 8,63 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, με την εγκατάσταση μιας νέας υπερσύγχρονης, hyper speed γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού Βίκος στα Ιωάννινα.

Η νέα γραμμή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, ενσωματώνοντας όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας από την εμφιάλωση έως την παλετοποίηση, ενώ χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (AI) διασφαλίζεται ο αυτόματος έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο.

Αφορά την εμφιάλωση του φυσικού μεταλλικού νερού Βίκος στη συσκευασία του 1,5L και διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα 60.000 φιάλες την ώρα, που αντιστοιχούν σε 100 παλέτες την ώρα και 167 εξάδες το λεπτό, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα.

Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου Βίκος Plant αυξάνεται κατά 30,32%, φθάνοντας τις 257.900 φιάλες την ώρα. Η λειτουργία της αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς επέτρεψε την απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες υψηλής ζήτησης.

Η επένδυση υλοποιείται με τη δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πλάνο του Ομίλου, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα και διασφαλίζοντας την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης στην αγορά, παράλληλα συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και επιβεβαιώνει την προσήλωση στην ανάπτυξη της Ηπείρου.

