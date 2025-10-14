Στα 1,11-1,12 ευρώ το λίτρο, δηλαδή ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου.

Η διεθνής συγκυρία ευνοεί τις χαμηλότερες τιμές αργού ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το Brent δεν αναμένεται να καταγράψει σημαντική άνοδο το επόμενο διάστημα, παράγοντες που συντηρούν τις αισιόδοξες προβλέψεις για συγκρατημένες τιμές στην αντλία.

Οι Έλληνες καταναλωτές αναμένεται να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης λίγο φθηνότερα από πέρυσι (η τιμή εκκίνησης στις 15 Οκτωβρίου ήταν στα 1,16-1,17 ευρώ το λίτρο, ενώ έκλεισε στα 1,09-1,10 ευρώ το λίτρο τον Απρίλιο), ενώ τα ευάλωτα νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν ενίσχυση από το επίδομα θέρμανσης, μέσω των αιτήσεων που θα υποβάλλουν το επόμενο διάστημα μέσω της πλατφόρμας ΑΑΔΕ MyΘέρμανση.

Γιατί φέτος οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι πιο χαμηλές

Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης επηρεάζονται από τη διεθνή τιμή του πετρελαίου το οποίο με τη σειρά του δέχεται πιέσεις από οικονομικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες.

Οι επενδυτές και η αγορά έχουν επικεντρωθεί στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας και στη δασμολογική πολιτική του Τραμπ προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου και της Ευρώπης ενώ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς μετριάζει τον κίνδυνο.

Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή έχει περιορίσει μια σημαντική πηγή γεωπολιτικής έντασης που είχε στηρίξει τις τιμές τους τελευταίους μήνες. Με τις απειλές για τις θαλάσσιες οδούς της Ερυθράς Θάλασσας και τις διαταραχές εφοδιασμού από το Ιράν να θεωρούνται πλέον λιγότερο επικείμενες, το ασφάλιστρο κινδύνου έχει μειωθεί σημαντικά. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι εάν δεν προκύψουν νέες διαταραχές εφοδιασμού, η τιμή του αργού δεν αναμένεται να καταγράψει σημαντική ανάκαμψη.

Στο μέτωπο της προφοράς, παρά το γεγονός ότι ο ΟΠΕΚ+ διατήρησε μόνο μια μέτρια αύξηση παραγωγής 137.000 βαρελιών ημερησίως για τον Νοέμβριο, οι προοπτικές παραγωγής παραμένουν πτωτικές, στοιχείο που λειτουργεί ως αντίρροπη δύναμη. Η άμβλυνση των φόβων για βραχυπρόθεσμες ελλείψεις έχει αποσπάσει την προσοχή από τις κινήσεις πολιτικής του ΟΠΕΚ+ και την έχει στρέψει προς την ευρύτερη εικόνα της προσφοράς, η οποία τώρα φαίνεται να κλίνει σταθερά προς την υπερπροσφορά προς το τέλος του έτους.

Τι θα πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές κατά την αγορά πετρελαίου θέρμανσης

Η αγορά πετρελαίου θέρμανσης αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού και οι καταναλωτές θα πρέπει να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες για να μειώσουν τις πιθανότητες να χάσουν χρήματα.

Αρχικά, καλό είναι να γίνεται μια έρευνα στις αναγραφόμενες τιμές (τα πρατήρια καυσίμων υποχρεούνται να αναγράφουν τις τιμές των καυσίμων, σε φωτεινές πινακίδες, εμφανείς, στους καταναλωτές) ενώ εάν έχει υπάρξει προηγούμενη επιτυχής συνεργασία στο παρελθόν και εκείνοι που λαμβάνουν την απόφαση αγοράς εμπιστεύονται την εκάστοτε εταιρεία ίσως θα ήταν χρήσιμο να διατηρήσουν και φέτος τον ίδιο προμηθευτή.

Το ποιος θα παραλάβει το πετρέλαιο, από ποιόν και με ποια διαδικασία παίζει σημαντικό ρόλο κατά την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Ενδείκνυται να παραλαμβάνουν άτομα τα οποία γνωρίζουν τη διαδικασία ενώ κατά τη διάρκεια της παραλαβής, καλό είναι να παραβρίσκονται περισσότερα του ενός άτομα. Σε αυτό το στάδιο, μια γενική αρχή που πρέπει να τηρείται είναι ότι δεν παραλαμβάνουμε το πετρέλαιο βιαστικά και χωρίς να τηρούνται όλες οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφάλειας, προς αποφυγή ατυχημάτων και άλλων επιπτώσεων (π.χ. ελλειμματική παράδοση – διαρροή πετρελαίου).

Όσον αφορά στον έλεγχο της ποσότητας που θα αγοράσει ο καταναλωτής, θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιεί και το δικό του μέτρο και να μην αρκείται στο μετρητή του βυτιοφόρου ή τον εξωτερικό σωλήνα ένδειξης της στάθμης της δεξαμενής. Για αυτό, θα πρέπει να ξέρουμε να υπολογίζουμε, με ακρίβεια, πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν, σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής. Για να μάθουμε πόσα λίτρα αντιστοιχούν, σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής μας, πολλαπλασιάζουμε το μήκος της (π.χ. 2,00 μέτρα) επί το πλάτος της (π.χ. 1,25 μέτρα) επί το ύψος της (π.χ. 1 μέτρο), δηλαδή: 2 x 1,25 x 1 = 2,5 m3 ή 2.500 λίτρα. Επομένως, σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής αντιστοιχούν 25 λίτρα (2.500 : 100 = 25). Όλες οι προαναφερόμενες διαστάσεις αφορούν στο εσωτερικό της δεξαμενής. Ομοίως, θα πρέπει να μετράμε, παρουσία του βυτιοφορέα, το ύψος του πετρελαίου, που έχει η δεξαμενή μας και πριν αρχίσει η παράδοση και μόλις αυτή τελειώσει. Η μέτρηση γίνεται, εύκολα, με μια ευθύγραμμη, μεταλλική βέργα και ένα μέτρο: βάζουμε κάθετα, στη δεξαμενή, τη βέργα. Βγάζουμε τη βέργα και μετράμε το ύψος, μέχρι το σημείο, που είναι βρεγμένη. Αυτό είναι το ύψος του πετρελαίου, μέσα στη δεξαμενή.

Ο αγοραστής θα πρέπει να απαιτεί από το μεταφορέα, να γράψει το ύψος που μετρήθηκε πριν και μετά την παράδοση, στην απόδειξη παραλαβής. Το πετρέλαιο που παραλήφθηκε μπορεί να υπολογιστεί, αν πολλαπλασιαστεί το ύψος του πετρελαίου που προστέθηκε στη δεξαμενή με τα λίτρα ανά εκατοστό που αυτή χωράει. Αν π.χ. η δεξαμενή μας είχε 18 εκατοστά πετρέλαιο, πριν την παραλαβή και 78 εκατοστά μετά την παραλαβή, προστέθηκαν 78-18=60 εκατοστά. Σύμφωνα, με το προηγούμενο παράδειγμα, με τα 25 λίτρα, ανά εκατοστό ύψους, παραλάβαμε 60x25=1500 λίτρα πετρέλαιο.

Κατά την πληρωμή, ο πελάτης δεν πρέπει να πληρώνει αν η απόδειξη ή το τιμολόγιο παραλαβής – πληρωμής δεν έχει συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα, από το νόμο, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πελάτη, ποσότητα, προμέτρηση και επιμέτρηση, ώρα παράδοσης κ.λπ. (σε κάθε περίπτωση, σημειώνουμε τις λέξεις «με κάθε επιφύλαξη»).Για την επιδότηση, ο καταναλωτής πρέπει να δίνει τα ίδια στοιχεία να αναγράφονται για το τιμολόγιο, με αυτά που έχει κάνει αίτηση για την επιδότησή του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να μην τη χάσει.

Όσον αφορά στη συντήρηση, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για λιγότερη κατανάλωση πετρελαίου και επομένως, εξοικονόμηση χρημάτων, είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Καταλληλότερος χρόνος για τη συντήρηση, είναι, αμέσως, μετά τη λήξη της περιόδου θέρμανσης δηλαδή Απρίλιο και Μάιο, ώστε να μη μείνουν κατάλοιπα καύσης, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, οπότε γίνεται πιο δύσκολος ο καθαρισμός του συστήματος.