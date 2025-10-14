Σε χαμηλό πενταετίας το σιτάρι - Πιέσεις από προσφορά και εμπορικό πόλεμο

Η τιμή του πιο ενεργού συμβολαίου υποχώρησε έως και 0,7% στα 4,9325 δολάρια το μπούσελ την Τρίτη στο Σικάγο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις 5 Αυγούστου.

Πτωτικά κινείται το σιτάρι για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα την Τρίτη, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδό του από το 2020, λόγω των βελτιωμένων προοπτικών προσφοράς και της «αναζωπύρωσης» των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Υπενθυμίζεται ότι το «καντήλι» του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου άναψε ξανά μετά την επιβολή νέων δασμών ύψους 100% από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, σε «αντίποινα» της αυστηροποίησης των ελέγχων εξαγωγών σε σπάνιες γαίες από το Πεκίνο.

Ειδικότερα, η τιμή του πιο ενεργού συμβολαίου υποχώρησε έως και 0,7% στα 4,9325 δολάρια το μπούσελ την Τρίτη στο Σικάγο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις 5 Αυγούστου. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται γύρω στο -0,63%.

«Η παγκόσμια ζήτηση είναι σταθερή και ο άφθονος παγκόσμιος εφοδιασμός σημαίνει ότι οι τελικοί χρήστες δεν έχουν λόγο να είναι επιθετικοί αγοραστές αυτή τη στιγμή», αναφέρεται σε σημείωμα της Hightower Report.

Η εταιρεία συμβούλων γεωργίας SovEcon αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την παραγωγή σιταριού στη Ρωσία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα, την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή στην Αργεντινή, έναν άλλο σημαντικό προμηθευτή, αναμένεται να φτάσει το ρεκόρ που καταγράφηκε το 2021-22.

Στο μεταξύ, οι νέες εντάσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ έχουν επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές ζήτησης για την αμερικανική σόγια, ασκώντας πίεση σε άλλες καλλιέργειες, όπως το σιτάρι και το καλαμπόκι.