Citigroup: Άνοδος 16% στα καθαρά κέρδη το γ' τρίμηνο

Ειδικότερα, τα κέρδη ανά μετοχή εκτινάχθηκαν κατά 23% στα 1,86 δολάρια, παρά τις ζημίες ύψους 726 εκατ. δολαρίων που προέκυψαν από την πώληση του 25% της μεξικανικής θυγατρικής της, Banamex.

Άνοδο 16% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της Citigroup το γ' τρίμηνο του 2025 και ανήλθαν στα 3,8 δισ. δολάρια, καθώς όλες οι μονάδες της εμφάνισαν ρεκόρ εσόδων.

Τα έσοδα της μονάδας τραπεζικής της Citi αυξήθηκαν κατά 31,3% στα 2,1 δισ. δολάρια, εμφανίζοντας την μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ των επιμέρους τμημάτων της. Η παγκόσμια δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών αυξήθηκε σημαντικά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, με κύριο «όχημα» την αύξηση μεγάλων συμφωνιών, οδηγώντας την επενδυτική τραπεζική σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι μεγάλες συμφωνίες (megadeals) σε παγκόσμιες συγχωνεύσεις και εξαγορές ανήλθαν σε 1,26 τρισ. δολάρια το γ’ τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 40% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τα έσοδα της Citi από τις αγορές αυξήθηκαν κατά 16,7%, φτάνοντας τα 5,6 δισ. δολάρια, ενισχυμένα από την ισχυρή επίδοση στη μονάδα σταθερού εισοδήματος.

Τα έσοδα της μονάδας υπηρεσιών ενισχύθηκαν 8%, ενώ τα έσοδα από τον τομέα διαχείρισης περιουσίας, που αποτελεί βασικό τομέα ανάπτυξης βρέθηκαν στο +10% με υποστήριξη από τις ισχυρές επιδόσεις της Citigold και της ιδιωτικής τραπεζικής.

Η μετοχή της Citi έχει σημειώσει άνοδο 36,5% το 2025, ενώ η JPMorgan και η Wells Fargo 28,5% και 12,4% αντίστοιχα.