Τέμπη: Στις 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη για το δυστύχημα

Στις 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση τρένων.

Στις 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών στις 28 Φεβρουαρίου του 2022.

Η ημερομηνία της δίκης για την διαλεύκανση της τραγωδίας ορίστηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Σεπτεμβρίου, η πρόεδρος Εφετών Λάρισας κυρία Λιάνου είχε κάνει δεκτή την σχετική εισαγγελική πρόταση του προϊσταμένου της εισαγγελίας Εφετών Λάρισας Λ.Τσόγκα με την οποία ζητούσε την παραπομπή 36 μη πολιτικών προσώπων στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Περισσότερα σε λίγο…

Τέμπη
Σιδηροδρομικό δυστύχημα
