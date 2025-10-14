Σάντσεθ: Οι υπεύθυνοι της «γενοκτονίας» στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία εκεχειρίας, η οποία συνήφθη ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, δεν πρέπει να είναι συνώνυμη της «λήθης» και ότι «οι κύριοι δράστες της γενοκτονίας» στη Γάζα θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους ενώπιον της δικαιοσύνης.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να σημάνει τη λήθη, δεν μπορεί να σημάνει την ατιμωρησία», δήλωσε ο σοσιαλιστής ηγέτης σε συνέντευξή που έδωσε σήμερα στον ισπανικό ραδιοσταθμό Cadena Ser.

«Τα πρόσωπα που ήταν οι κύριοι δράστες της γενοκτονίας που διαπράχθηκε στη Γάζα (...) θα πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης και δεν μπορεί συνεπώς να υπάρξει ατιμωρησία», πρόσθεσε όταν ερωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο να ασκηθούν δικαστικές διώξεις σε βάρος του ισραηλινού ομολόγου του, του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Ισπανία, μία από τις πιο επικριτικές ευρωπαϊκές φωνές για τις ισραηλινές ενέργειες στη Γάζα, είχε ήδη ανακοινώσει το Σεπτέμβριο ότι η ισπανική εισαγγελία επρόκειτο να ερευνήσει τις «σοβαρές παραβιάσεις» των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που διαπράχθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να συνεργασθεί με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).

Ο εισαγγελέας του ΔΠΔ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του ισραηλινού πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ ως υπόπτων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Η Ισπανία είναι επίσης μία από τις χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία την οποία άρχισε η Νότια Αφρική ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου -ένα δικαστήριο διαφορετικό από το ΔΠΔ- και στο πλαίσιο της οποίας το Ισραήλ κατηγορείται ότι διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος συμμετείχε τη Δευτέρα στην Αίγυπτο στη διάσκεψη κορυφής για τη Γάζα, δήλωσε εξάλλου ότι το εμπάργκο στα όπλα με προέλευση ή προορισμό το Ισραήλ, το οποίο υιοθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα από τους ισπανούς βουλευτές, παραμένει σε ισχύ.

«Θα διατηρήσουμε αυτό το εμπάργκο μέχρι να σταθεροποιηθεί η όλη αυτή διαδικασία και να προσανατολισθεί οριστικά προς την ειρήνη», εξήγησε.

Εξάλλου τα μέτρα που είχε λάβει στις αρχές Σεπτεμβρίου για να «σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα (...) παραμένουν σε ισχύ», δήλωσε ακόμα.

«Είμαστε σε μια κατάπαυση του πυρός. Συνεπώς, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, είναι να σταθεροποιήσουμε αυτή την κατάπαυση του πυρός και να την οδηγήσουμε προς μια ειρηνευτική διαδικασία», πρόσθεσε ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, ο οποίος άνοιξε εξάλλου την πόρτα στη συμμετοχή της Ισπανίας σε μια ενδεχόμενη αποστολή για την εγγύηση της ειρήνης στη Γάζα.

«Αν αυτό πρόκειται να γίνει, η Ισπανία επιθυμεί να είναι παρούσα και να έχει ενεργό συμμετοχή, όχι μόνο στην ανοικοδόμηση, αλλά και σ' αυτό τον ορίζοντα ειρήνης», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ