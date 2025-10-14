Νέα συμφωνία MSD-Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ για την προώθηση εμβολίου προστασίας από τον HPV

Η MSD Ελλάδος και ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ ανακοινώνουν την ενίσχυση της μακροχρόνιας συνεργασίας τους, που μετρά ήδη 40 χρόνια, και ενώνουν τις δυνάμεις τους στην πρόληψη κατά των καρκίνων και άλλων νοσημάτων που σχετίζονται με τον ιό HPV.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας τους, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 16 Οκτωβρίου 2025, ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ θα προωθεί από κοινού το Gardasil 9® με την MSD, διευρύνοντας την ενημέρωση των ιατρών και των φαρμακοποιών. Η MSD παραμένει ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος Gardasil 9®, διατηρώντας την ευθύνη κυκλοφορίας του σε όλα τα κανάλια διανομής και συνεχίζοντας την επιστημονική ενημέρωση σε παιδιάτρους, γενικούς ιατρούς και παθολόγους. Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ αναλαμβάνει την ευθύνη επιστημονικής ενημέρωσης σε γυναικολόγους και η ΒΙΑΝ –θυγατρική του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ- αναλαμβάνει να επικοινωνήσει περαιτέρω τα οφέλη του εμβολιασμού κατά του HPV στα ιδιωτικά φαρμακεία.

Η συμφωνία αυτή αντανακλά τη διεθνή στρατηγική της MSD για συνεργασίες που προσφέρουν δυναμική ανάπτυξη με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Η ενίσχυση της ελληνικής προστιθέμενης αξίας παραμένει βασικός στόχος για την MSD, και η μακροχρόνια συνεργασία με τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δέσμευσης.

Σχολιάζοντας τη νέα επιχειρηματική συμφωνία, ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, δήλωσε: «Η πολυετής συνεργασία του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ με την MSD αποτελεί υπόδειγμα στρατηγικής συμμαχίας με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Σήμερα, προχωράμε ένα βήμα παραπέρα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε έναν κοινό αγώνα για την πρόληψη του καρκίνου που σχετίζεται με τον ιό HPV. Για εμάς στον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ, η ενημέρωση της ιατρικής κοινότητας και των φαρμακοποιών για τα οφέλη του εμβολιασμού είναι υπόθεση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Με αυτή τη συμφωνία επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να επενδύουμε σε συνεργασίες που προστατεύουν τη ζωή, ενισχύουν την πρόληψη και προσφέρουν ουσιαστική αξία στο σύστημα υγείας της χώρας μας».

Η κυρία Agata Jakoncic, Διευθύνουσα Σύμβουλος της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας ανέφερε: «Σήμερα γνωρίζουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να εξαλείψουμε τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και άλλες μορφές καρκίνου που σχετίζονται με τον HPV μέσα στη διάρκεια της ζωής μας και αυτό είναι πραγματικά ελπιδοφόρο. Η διεύρυνση της συνεργασίας μας με στόχο την πρόληψη πολλών μορφών καρκίνου και άλλων νοσημάτων που σχετίζονται με τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) στην ιδιωτική αγορά θα συμβάλει στην περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση της ιατρικής κοινότητας και θα προσφέρει πρόσθετη αξία στην ελληνική οικονομία. Με αυτή τη συμφωνία, η MSD Ελλάδος και ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην ενίσχυση της υγειονομικής φροντίδας στην Ελλάδα».

Σχετικά με τον ιό του HPV και τους στόχους του ΠΟΥ

Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) αποτελεί το σχεδόν αποκλειστικό αίτιο καρκίνου τραχήλου μήτρας (ΚΤΜ) και μία από τις κυριότερες αιτίες πολλών άλλων μορφών καρκίνου, που μάλιστα μπορούν να προληφθούν μέσω του εμβολιασμού. Ο HPV συσχετίζεται με γυναικολογικούς καρκίνους (ΚΤΜ, αιδοίου, κόλπου) αλλά και καρκίνους άλλων νοσημάτων που προσβάλλουν και τον ανδρικό πληθυσμό, καθώς αποτελεί σημαντικό αιτιολογικό παράγοντα για καρκίνους του στοματοφάρυγγα, του πέους και του πρωκτού, καθώς επίσης και άλλων καλοήθων συχνών νοσημάτων, όπως είναι τα κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων7.

Ο Π.Ο.Υ. έχει θέσει σε εφαρμογή από το 2020 στρατηγική για την επιτάχυνση της εξάλειψης του ΚΤΜ ως πρόβλημα δημόσιας υγείας μέσω της Στρατηγικής 90-70-90[]. Αυτή η παγκόσμια στρατηγική για την εξάλειψη του ΚΤΜ προβλέπει:

Το 90% των κοριτσιών να έχουν εμβολιαστεί πλήρως με το εμβόλιο έναντι του HPV μέχρι την ηλικία των 15 ετών

Το 70% των γυναικών να υποβάλλονται σε έλεγχο υψηλής απόδοσης σε δείγμα από τον τράχηλο μήτρας έως την ηλικία των 35 ετών και ξανά έως την ηλικία των 45 ετών

Το 90% των γυναικών που διαγιγνώσκονται με νόσο του τραχήλου της μήτρας να λαμβάνουν θεραπεία (το 90% των γυναικών με προκαρκινική νόσο να λαμβάνουν θεραπεία και το 90% των γυναικών με διηθητικό καρκίνο να αντιμετωπίζονται).

Εμβολιασμός κατά του HPV και για τα δύο φύλα

-Ο ιός HPV είναι τόσο συχνός, που εκτιμάται ότι ~85% των σεξουαλικά ενεργών ανδρών και γυναικών θα εκτεθούν σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ζωής τους6

-Η λοίμωξη από τον HPV εκτιμάται ότι προκαλεί έως και το 5% όλων των νέων περιπτώσεων καρκίνου παγκοσμίως1.

Σύμφωνα με στοιχεία μελέτης του 20244, στην Ελλάδα, κάθε χρόνο :

-1.100 άνθρωποι διαγιγνώσκονται με HPV-σχετιζόμενους καρκίνους

-443 χάνουν τη ζωή τους – σχεδόν ένας θάνατος την ημέρα

-Το 60% των θανάτων αφορά τον καρκίνο τραχήλου μήτρας

-Σημαντικό βάρος παρατηρείται και σε μορφές καρκίνου που πλήττουν και τους άνδρες.

Όσον αφορά στις Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις HPV στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ίδια μελέτη:

-Κάθε χρόνο χάνονται 6.388 έτη ζωής και 1.813 παραγωγικά έτη ζωής, δηλαδή 14,4 έτη ζωής ανά θάνατο.

-Η οικονομική απώλεια από πρόωρη θνησιμότητα εκτιμάται σε 24,6 εκατ. € ετησίως, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος νοσηρότητας και θεραπείας.

Σύμφωνα με μοντέλο η εξάλειψη του ΚΤΜ στην Ελλάδα μπορεί να επιτευχθεί έως το 20475, αν:

-η εμβολιαστική κάλυψη φτάσει το 90%,

-και η συμμετοχή στον προσυμπτωματικό έλεγχο (τεστ ΠΑΠ/HPV DNA) φτάσει το 75% έως το 2028.

