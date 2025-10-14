Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 60.000 ευρώ σε 52 επιχειρήσεις από τους ελέγχους Σεπτεμβρίου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 60.000 ευρώ σε 52 επιχειρήσεις από τους ελέγχους Σεπτεμβρίου
Στα 60.000 ευρώ ανέρχεται το σύνολο των προστίμων που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ μετά τους ελέγχους που πραγματοποίησε το Σεπτέμβριο.

Στα 60.000 ευρώ ανέρχεται το σύνολο των προστίμων που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ μετά τους ελέγχους που πραγματοποίησε το Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις προστίμων που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης επιβλήθηκαν πρόστιμα από 300 μέχρι 3.000 ευρώ σε 52 επιχειρήσεις.

Τα επιβληθέντα πρόστιμα αφορούν στην εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4177/2013 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού, Υπουργικής Απόφασης 91354/30.08.2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Σε ποια τιμή θα αγοράσουν οι καταναλωτές, τι πρέπει να προσέξουν

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι γλιτώνουν το «πέναλτι» 22%, ποιοι κερδίζουν έξτρα έκπτωση φόρου

Κάμερες στους δρόμους: Ποιες λειτουργούν πραγματικά

tags:
ΔΙΜΕΑ
Πρόστιμα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider