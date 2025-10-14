Kaspersky: Τι αλλάζει με τη λήξη υποστήριξης των Windows 10 - Οι κίνδυνοι για την ιδιωτικότητα

Τα συστήματα Windows 10 που δεν θα ενημερώνονται πλέον θα είναι ευάλωτα σε νέες απειλές.

Με τη λήξη υποστήριξης (End of Life – EOL) των Windows 10 από σήμερα, οι περισσότεροι χρήστες θα αναγκαστούν να μεταβούν στα Windows 11 προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας, είτε το επιθυμούν είτε όχι. Τα συστήματα Windows 10 που δεν θα ενημερώνονται πλέον θα είναι ευάλωτα σε νέες απειλές, προειδοποιεί η Kaspesky.

Η Microsoft περιορίζει πλέον τους τρόπους που επέτρεπαν στους χρήστες να αποφύγουν την απαίτηση δημιουργίας λογαριασμού Microsoft κατά τη διαδικασία εγκατάστασης των Windows 11. Ο λογαριασμός Microsoft είναι ένας λογαριασμός cloud, συνδεδεμένος με τις υπηρεσίες της εταιρείας, που επιτρέπει λειτουργίες όπως αυτόματες ενημερώσεις, αποθήκευση στο cloud και συγχρονισμό εφαρμογών.

Ωστόσο, απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο και συνεπάγεται την κοινοποίηση ορισμένων προσωπικών δεδομένων στη Microsoft. Αντίθετα, ένας προσωπικός λογαριασμός αποθηκεύεται αποκλειστικά στη συσκευή, προσφέροντας λειτουργία εκτός σύνδεσης και καλύτερο έλεγχο των προσωπικών δεδομένων, χωρίς εξάρτηση από το cloud.

Οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις των Windows 11 απενεργοποιούν πλέον τις μεθόδους που χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία τοπικών λογαριασμών (όπως συγκεκριμένες εντολές ή αποσύνδεση από το δίκτυο), ωθώντας έτσι τους χρήστες να δημιουργήσουν λογαριασμό Microsoft για να ολοκληρώσουν τη ρύθμιση της συσκευής τους.

Η Anna Larkina, Web Content and Privacy Analysis Expert στην Kaspersky, αναφέρει:

Οι πρόσφατες ενημερώσεις της Microsoft, που περιορίζουν τη δυνατότητα δημιουργίας τοπικού λογαριασμού στα Windows 11, εγείρουν ζητήματα ιδιωτικότητας, παρά τον ισχυρισμό της εταιρείας ότι στόχος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας μέσω υπηρεσιών cloud και αυτόματων ενημερώσεων.

Το γεγονός ότι απαιτείται η χρήση λογαριασμού Microsoft κατά τη ρύθμιση σημαίνει ότι η συσκευή εντάσσεται αυτόματα στο οικοσύστημα της εταιρείας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στην κοινοποίηση δεδομένων, όπως δραστηριότητα χρήστη, χρήση εφαρμογών, πληροφορίες τοποθεσίας (όταν είναι ενεργές) και διαγνωστικά στοιχεία, προς τη Microsoft.

Οι επιλογές συναίνεσης για την κοινοποίηση αυτών των δεδομένων συχνά εμφανίζονται μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, γεγονός που ενδέχεται να περιορίσει τις πραγματικές επιλογές του χρήστη.

Αν και τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας, τα οφέλη τους είναι περιορισμένα για τον μέσο χρήστη, καθώς οι τοπικοί λογαριασμοί, δηλαδή αυτοί που αποθηκεύονται αποκλειστικά στη συσκευή και δεν συνδέονται με τη Microsoft, μπορούν να αξιοποιούν εργαλεία όπως το BitLocker, λύσεις ασφαλείας και firewalls, χωρίς να απαιτείται σύνδεση με το cloud.

Σε αντίθεση με τα Windows 11, τα Windows 10 δεν απαιτούν υποχρεωτικά τη χρήση λογαριασμού Microsoft κατά την εγκατάσταση. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τοπικό λογαριασμό αποσυνδέοντας τον υπολογιστή από το διαδίκτυο κατά τη ρύθμιση, γεγονός που ενεργοποιεί τη λειτουργία εκτός σύνδεσης και παρακάμπτει το αίτημα για είσοδο με λογαριασμό Microsoft.

Αυτή η μέθοδος προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, διατηρώντας παράλληλα τα βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, και αποτελεί προτιμώμενη επιλογή για όσους δίνουν προτεραιότητα στην προστασία της ιδιωτικότητας.

Ωστόσο, με τη λήξη της υποστήριξης των Windows 10 να έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου 2025, πολλοί χρήστες θα χρειαστεί να μεταβούν στα Windows 11 προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας.

Μετά από αυτή την ημερομηνία, τα συστήματα Windows 10 που δεν θα υποστηρίζονται πλέον θα βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο, λόγω κενών ασφαλείας που δεν έχουν αντιμετωπιστεί, γεγονός που θα ενθαρρύνει την αναβάθμιση στο νεότερο λειτουργικό σύστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λειτουργικά συστήματα Linux, όπως το Ubuntu ή το Fedora, δεν απαιτούν υποχρεωτικά τη δημιουργία λογαριασμού για τη χρήση τους. Το ίδιο ισχύει και για το macOS, το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία με τοπικό λογαριασμό χωρίς υποχρεωτική σύνδεση σε υπηρεσίες cloud.

Παρά τις ανησυχίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η μετάβαση στα Windows 11 παραμένει η πιο ασφαλής επιλογή για τους περισσότερους χρήστες Windows, καθώς το λειτουργικό λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις που αντιμετωπίζουν νέες απειλές, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο κατά το πρώτο έτος κυκλοφορίας όταν εντοπίζονται συχνότερα νέες απειλές.

Για την αναθεώρηση των ρυθμίσεων απορρήτου στα Windows 11, οι χρήστες μπορούν να μετάβουν στην επιλογή «Ρυθμίσεις > Απόρρητο και ασφάλεια» μετά την εγκατάσταση και να απενεργοποιήσουν ό,τι δεν είναι απαραίτητο. Ενδεικτικά, μπορούν να απενεργοποιήσουν το Advertising ID για τον περιορισμό εξατομικευμένων διαφημίσεων, να ορίσουν τη συλλογή διαγνωστικών δεδομένων στο ελάχιστο επίπεδο, να απενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες τοποθεσίας αν δεν είναι αναγκαίες και να απενεργοποιήσουν την κοινοποίηση δεδομένων μεταξύ συσκευών.