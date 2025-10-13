Κάμερες στους δρόμους: Ποιες λειτουργούν πραγματικά

H εγκατάσταση και λειτουργία των καμερών είναι μία διαδικασία που διαρκεί αρκετό καιρό.

Στο δίκτυο καμερών που θα τοποθετηθεί στους κύριους οδικούς άξονες και κόμβους του Λεκανοπεδίου έχει εναποθέσει η πολιτεία τον περιορισμό των παραβάσεων του ΚΟΚ. Στόχος είναι να καταγράφεται άμεσα και έγκυρα - ώστε να μην υπάρχει το περιθώριο για αμφισβήτηση και ενστάσεις - εύρος τροχαίων παραβάσεων, όπως η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η μη χρήση κράνους από τους αναβάτες μοτοσικλετών, η είσοδος σε λεωφορειολωρίδα.

Ποιες κάμερες, όμως, λειτουργούν πραγματικά αυτή την περίοδο και «κόβουν» πρόστιμα; Όπως δήλωσε πρόσφατα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τη δεδομένη στιγμή λειτουργούν 17 κάμερες στην Αττική Οδό (για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας) και 12 κάμερες του ΟΑΣΑ στις λεωφορειολωρίδες.

Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι εκκρεμεί ο διαγωνισμός για το πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο θα ενταχθούν όλες οι κάμερες για την αποστολή των κλήσεων στους παραβάτες. Κάτι που σημαίνει ότι η έναρξη της κανονικής λειτουργίας των καμερών μπορεί να αργήσει. Όπως είπε, ο διαγωνισμός για την προμήθεια των καμερών θα ολοκληρωθεί το 2026.

Όσον αφορά τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα βεβαιώνουν σειρά παραβάσεων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεκαθάρισε ότι αυτή την περίοδο εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος ΑΙ, ώστε να αναγνωρίζει τις πραγματικές παραβάσεις και να μην αποστέλλονται στους οδηγούς χωρίς πραγματικό λόγο.

«Πονεμένη ιστορία» είναι οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής για την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Οι δύο πρώτες, που είχαν εγκατασταθεί πριν 4 χρόνια στην λεωφόρο Ποσειδώνος, ολοκλήρωσαν την πιλοτική τους λειτουργία και πλέον δεν βεβαιώνουν παραβάσεις. Οι υπόλοιπες 388 που είχε παραγγείλει η Περιφέρεια δεν έχουν ακόμα παραληφθεί, καθώς - σύμφωνα με πληροφορίες - δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.