Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι γλιτώνουν το «πέναλτι» 22%, ποιοι κερδίζουν έξτρα έκπτωση φόρου

Οι «τυχεροί» φορολογούμενοι, οι παγίδες και οι κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του έτους.

Παγίδα έξτρα φόρου κρύβουν οι ηλεκτρονικές αποδείξεις για τους φορολογούμενους. Το μέτρο της κάλυψης του 30% του εισοδήματος με δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό χρήμα (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, ebanking, ΙRIS κλπ) μπορεί να φέρει επιβαρύνσεις. Συγκεκριμένα, όσοι δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό των e-αποδείξεων θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή φόρου 22% στο ποσό των e-αποδείξεων που θα λείπουν και η έξτρα επιβάρυνση θα φανεί στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλλουν το 2026.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει e-αποδείξεις ύψους 7.500 ευρώ. Αν έχει ηλεκτρονικές δαπάνες ύψους 6.000 ευρώ στο ποσό των 1.500 ευρώ, των αποδείξεων δηλαδή που λείπουν, θα επιβληθεί φόρος 22% και θα πληρώσει επιπλέον 330 ευρώ.

Ωστόσο, υπάρχουν 12 κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν για το εάν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν ή όχι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2025 το απαιτούμενο ποσό ηλεκτρονικών αποδείξεων. Οι φορολογούμενοι αυτοί απαλλάσσονται πλήρως από το μέτρο και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται όσοι είναι 70 ετών και άνω, όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά έως 3.100 κατοίκους που δεν είναι τουριστικοί προορισμοί άλλα και όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Φορο-μπόνους

Οι φορολογούμενοι που συνηθίζουν να πληρώνουν με ηλεκτρονικό χρήμα δικηγόρους, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς κομμωτήρια, ταξί και άλλους επαγγελματίες θα κερδίσουν έξτρα έκπτωση φόρου για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος η οποία φθάνει έως και 2.200 ευρώ και θα εμφανιστεί στο ραβασάκι της φορολογικής δήλωσης του 2026.

Επίσης, οι δαπάνες για επισκέψεις σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους και για άλλες υπηρεσίες ιατρικού χαρακτήρα, μετράνε διπλά για την κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες. Για παράδειγμα, απόδειξη αξίας 100 ευρώ μετράει στην εφορία για 200 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα φοροκίνητρα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν επεκταθεί και για τα εισοδήματα του 2026 τα οποία θα φορολογηθούν το 2027.

Οι εξαιρέσεις

Από το μέτρο της πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή με e-αποδείξεις απαλλάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων: