Ο Τραμπ δημοσίευσε βίντεο ΑΙ με βομβαρδισμό στο νησί Χαργκ του Ιράν

Τυχόν αμερικανική επίθεση στο νησί Χαργκ, από όπου το Ιράν εξήγαγε το 90% του πετρελαίου του πριν τον πόλεμο, θα πλήξει σημαντικά το ενεργειακό εμπόριο της Τεχεράνης.

Το νησί Χαργκ του Ιράν, ενεργειακός κόμβος της χώρας, γίνεται κομματάκια, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social την οποία συνόδευσε με ένα βίντεο- δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Προς το παρόν, όπως σημειώνει το Reuters, δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που να υποδεικνύουν μια επίθεση εναντίον του Χαργκ, ενώ ο Λευκός Οίκος και το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

«Το νησί Χαργκ γίνεται κομματάκια!! Πρόεδρος Ντ. Τζ. Τραμπ», έγραψε μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του, χωρίς καμία άλλη διευκρίνιση.

Το σχόλιο συνόδευε ένα βίντεο που δείχνει θεαματικές εκρήξεις, μάλλον προϊόν AI.

Τυχόν αμερικανική επίθεση στο νησί Χαργκ, από όπου το Ιράν εξήγαγε το 90% του πετρελαίου του πριν τον πόλεμο, θα πλήξει σημαντικά το ενεργειακό εμπόριο της Τεχεράνης και θα ασκήσει τεράστιες πιέσεις στην ιρανική οικονομία.

Στο μεταξύ ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ πιθανόν να παρουσιάζουν κάθε εβδομάδα δευτερεύουσες κυρώσεις εις βάρος του Ιράν προκειμένου να του ασκήσουν οικονομική πίεση.

Μετά την επιβολή κυρώσεων στα υποκαταστήματα της αιγυπτιακής Banque Misr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Παρασκευή για φερόμενους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν, ο Μπέσεντ επεσήμανε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι το επόμενο βήμα μπορεί να είναι η πλήρης αποκοπή ενός ιδρύματος από το χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο.

«Θα βλέπετε πολλά περισσότερα από αυτά κάθε εβδομάδα», σχολίασε ο Μπέσεντ ενόψει της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της G20. «Ξεκινάμε με τις τράπεζες και τους λέμε ότι δεν είναι εντάξει να έχουν ιρανικά χρήματα και να βοηθούν το καθεστώς», εξήγησε.

Ο Αμερικανός υπουργός επεσήμανε ότι θα δηλώσει στους ομολόγους του της G20 και στους κεντρικούς τραπεζίτες πως θα πρέπει να κόψουν τους οικονομικούς τους δεσμούς με το Ιράν, διαφορετικά θα υποστούν δευτερεύουσες κυρώσεις.

«Δεν μπορεί να υπάρχουν διαρροές», υπογράμμισε ο Μπέσεντ. «Είτε είστε μαζί μας είτε είστε με τους Ιρανούς».

Ωστόσο πρόσθεσε ότι διαφωνεί με όσους λένε ότι οι κυρώσεις εις βάρος του Ιράν δεν θα επιτύχουν, αν δεν στοχοθετηθούν με δευτερεύουσες κυρώσεις κινεζικές εταιρείες.

Οι περισσότερες αγορές πετρελαίου της Κίνας από το Ιράν έχουν περιοριστεί λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και η ποσότητα του ιρανικού πετρελαίου που είναι αποθηκευμένη σε δεξαμενόπλοια λιγοστεύει, είπε, και κατέληξε λέγοντας «το πρόβλημα λύθηκε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ