Τραμπ: Οι εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε «ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων», πρέπει να «σταματήσουν τώρα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε «ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων», πρέπει να «σταματήσουν τώρα».

«Η καταρρέουσα Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν πληρώνει ένα μεγάλο μέρος του στρατού της, ενώ ταυτόχρονα σκοτώνει διαδηλωτές, ακόμη και όταν δεν διαμαρτύρονται», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Πρόκειται για μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων, η οποία πρέπει να σταματήσει ΤΩΡΑ», πρόσθεσε.

Δεν διευκρίνισε αν αναφερόταν σε μια συγκεκριμένη εκτέλεση, αλλά ο αριθμός αυτών έχει αυξηθεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου με αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν προχθές, Κυριακή, την εκτέλεση ενός άνδρα που καταδικάστηκε για «επιχειρησιακές ενέργειες» υπέρ του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου.

Στα τέλη Δεκεμβρίου ένα κίνημα διαμαρτυρίας, που ξέσπασε αρχικά ως διαμαρτυρία για το υψηλό κόστος ζωής, μετατράπηκε γρήγορα σε εκτεταμένες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, που κορυφώθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου. Η ιρανική κυβέρνηση έχει παραδεχθεί τον θάνατο περισσότερων από 3.000 ανθρώπων, αποδίδοντας τη βία σε «τρομοκρατικές πράξεις» που ενορχηστρώθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ωστόσο, μη κυβερνητικές οργανώσεις με έδρα το εξωτερικό έχουν κάνει λόγο για καταστολή που είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες θανάτους.

Το 2025, οι αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους, αριθμός ρεκορ μετά το 1989, ανέφεραν πρόσφατα οι ΜΚΟ Iran Human Rights (Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν) και Ensemble contre la peine de mort (Μαζί κατά της Θανατικής Ποινής -- ECPM), που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.

Στις 12 Αυγούστου η ΕΕ και περίπου 30 χώρες καταδίκασαν τις εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν με κοινή τους ανακοίνωση. Οι ΗΠΑ, όπου εξακολουθεί να ισχύει η θανατική ποινή, δεν υπέγραψαν αυτή την ανακοίνωση.

Συνέχεια στην εμπορική διαμάχη ΗΠΑ - Καναδά

Σε άλλη ανάρτησή του σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμιξη στις υποθέσεις των γαλλόφωνων Καναδών, καθώς η Οτάβα κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι προσπαθεί να υπονομεύσει το καθεστώς της γαλλικής γλώσσας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο γειτόνων.

«Δεν θα παρέμβαινα ποτέ στις υποθέσεις των γαλλόφωνων Καναδών», είπε ο Τραμπ, καταγγέλλοντας ένα «ψέμα» του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ για να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Κεμπέκ.

Ο Καναδάς ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα παρουσιάσει σήμερα την απάντησή του στους νέους δασμούς στις εξαγωγές χάλυβα και αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ, τους οποίους ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο Τραμπ, καθώς κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο γειτόνων έπειτα από την κατάρρευση των διμερών συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ