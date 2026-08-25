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Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας

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Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας
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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του Σταμάτη Κόκοτα.

Ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλευόταν τα τελευταία 2 χρόνια στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Ο τραγουδιστής υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου στις 28 Μαρτίου 2024 κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό σόου «J2US» και έκτοτε νοσηλευόταν.

Ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Διαδόσεις» κυκλοφόρησε στις 10 Φεβρουαρίου του 1994 από την Eros Music σε μουσική και στίχους του Φοίβου, φτάνοντας τις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο κι έγινε χρυσός.

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