Γερμανία: Μπαίνει στον χειμώνα με μισοάδειες αποθήκες αερίου – Ο κίνδυνος των 3,8 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τον Thorsten Storck της Verivox, εάν οι τιμές χονδρικής παραμείνουν αυξημένες, οι λογαριασμοί φυσικού αερίου των Γερμανών καταναλωτών θα μπορούσαν να επιβαρυνθούν έως και κατά 3,8 δισ. ευρώ το επόμενο έτος.

Η Γερμανία μπαίνει στην τελική ευθεία για τον χειμώνα με τις αποθήκες φυσικού αερίου ασυνήθιστα άδειες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πρόσθετο ενεργειακό κόστος δισεκατομμυρίων ευρώ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τα αποθέματα βρίσκονται μόλις στο 51% της χωρητικότητας, έναντι σχεδόν 82% στην Ιταλία και μέσου όρου 63% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εικόνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Γερμανία διαθέτει τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην ΕΕ, επομένως ενδεχόμενη πίεση στη γερμανική αγορά θα μπορούσε να μεταδοθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η κυβέρνηση ουσιαστικά ποντάρει σε έναν σχετικά ήπιο χειμώνα, σημειώνει το δημοσίευμα του Bloomberg. Ένα παρατεταμένο κύμα ψύχους ή προβλήματα στις παγκόσμιες προμήθειες λόγω του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσαν, ωστόσο, να αναγκάσουν τη χώρα να διεκδικήσει φορτία φυσικού αερίου την περίοδο που η διεθνής ζήτηση θα βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Το κόστος μπορεί να είναι βαρύ. Σύμφωνα με τον Thorsten Storck της Verivox, εάν οι τιμές χονδρικής παραμείνουν αυξημένες, οι λογαριασμοί φυσικού αερίου των Γερμανών καταναλωτών θα μπορούσαν να επιβαρυνθούν έως και κατά 3,8 δισ. ευρώ το επόμενο έτος. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια για τον προσεχή χειμώνα βρίσκονται ήδη σε επίπεδα υπερδιπλάσια σε σχέση με έναν χρόνο πριν, ενώ αναλυτές των Goldman Sachs και Energy Aspects εκτιμούν ότι, εάν η προσφορά παραμείνει περιορισμένη, οι τιμές θα μπορούσαν να επιστρέψουν σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί στην ενεργειακή κρίση του 2022.

Η κατάσταση οφείλεται εν μέρει στην ανατροπή της συνήθους εποχικής λειτουργίας της αγοράς. Οι traders αγοράζουν παραδοσιακά φθηνότερο αέριο το καλοκαίρι, το αποθηκεύουν και το διαθέτουν τον χειμώνα. Φέτος, όμως, οι υψηλές θερινές τιμές κατέστησαν αυτή την πρακτική οικονομικά ασύμφορη για πολλούς.

Η πίεση αυξάνεται και για την υπουργό Οικονομίας Katherina Reiche, η οποία είχε δεσμευθεί να μειώσει το ενεργειακό κόστος περιορίζοντας παράλληλα τις κρατικές παρεμβάσεις. Για τη Γερμανία, το στοίχημα πλέον είναι σαφές: ήπιος χειμώνας ή ακριβή μάχη για φυσικό αέριο.