Ο υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού ζητά από τον Λαβρόφ τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Βατικανού ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα στη Μόσχα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Βατικανού ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα στη Μόσχα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, στις πρώτες κατ' ιδίαν συνομιλίες μεταξύ Βατικανού και Ρώσων αξιωματούχων μετά από πέντε χρόνια.

Ο Αρχιεπίσκοπος Πολ Γκάλαχερ, υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού, δήλωσε ότι κάθε μέρα που ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας συνεχίζεται, «δημιουργεί νέα θύματα... και καθιστά τη μελλοντική συμφιλίωση ακόμη πιο δύσκολη».

«Είναι επείγον και απαραίτητο να τερματιστεί και να δούμε πέρα ​​από τη σύγκρουση», είπε, μιλώντας δίπλα στον Λαβρόφ σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν μετά τη συνάντησή τους.

Ο αξιωματούχος της Αγίας Εδρας είπε επίσης ότι αυτός και ο Ρώσος ΥΠΕΞ συζήτησαν τρόπους για την ειρήνη στην Ουκρανία και ότι οι δύο συμφώνησαν να συνεργαστούν σε ανθρωπιστικά θέματα, όπως η φροντίδα παιδιών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο.

Ο Γκάλαχερ, ο δεύτερος υψηλότερος διπλωματικός αξιωματούχος του Βατικανού, επισκέφτηκε τελευταία φορά τη Μόσχα για συνομιλίες με τον Λαβρόφ το 2021, πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ο πάπας Λέων έχει επανειλημμένα ζητήσει τον τερματισμό του πολέμου. Σε έκκληση που απηύθυνε στις 9 Αυγούστου, εξέφρασε την οδύνη του για τον «διαρκώς αυξανόμενο αριθμό θυμάτων αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών».

Ο Γκάλαχερ τόνισε παράλληλα σήμερα ότι το Βατικανό θα «συνεχίσει να παρέχει ισχυρή πνευματική, διπλωματική και ανθρωπιστική υποστήριξη συμβάλλοντας και προσφέροντας χώρο για διάλογο» για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος μαίνεται εδώ και 4,5 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ