Ρουμανία: Καθολική διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα

Είναι η πρώτη φορά που ο πυρηνικός σταθμός διακόπτει καθολικά την λειτουργία του από το 2003.

Η Nuclearelectrica, η διαχειρίστρια εταιρεία του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα στην Ρουμανία, ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών για την διακοπή της λειτουργίας και της δεύτερης μονάδας του σταθμού εξαιτίας της πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη που χρησιμοποιούνται για την ψύξη του συστήματος λόγω των διαδοχικών κυμάτων καύσωνα και της έλλειψης βροχοπτώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Είναι η πρώτη φορά που ο πυρηνικός σταθμός διακόπτει καθολικά την λειτουργία του από το 2003, όταν η ξηρασία είχε αναγκάσει σε διακοπή της λειτουργίας και των δύο αντιδραστήρων του.

Ο πυρηνικός σταθμός, που παράγει το 20% της πυρηνικής ενέργειας που καταναλώνει η Ρουμανία, είχε ήδη διακόψει την λειτουργία του ενός από τους δύο αντιδραστήρες του στα τέλη του Ιουλίου.

Εναλλακτικές πηγές ενέργειας, κυρίως η παραγωγή αιολικής ενέργειας, αλλά και οι εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος θα διασφαλίσουν την ηλεκτροδότηση της Ρουμανίας, αλλά οι αρχές απευθύνουν έκκληση για «υπεύθυνη κατανάλωση ρεύματος».

Δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία επαναλειτουργίας του πυρηνικού σταθμού.

Η γειτονική Ουγγαρία απέφυγε την καθολική διακοπή λειτουργίας του δικού της μοναδικού πυρηνικού σταθμού, ο οποίος ψύχεται επίσης από τα νερά του Δούναβη. Αλλά, ο πυρηνικός σταθμός Paks, η παραγωγή των τεσσάρων αντιδραστήρων του οποίου καλύπτουν το ένα τρίτο των αναγκών της Ουγγαρίας σε ηλεκτρικό ρεύμα, βρίσκεται σε κατάσταση μερικής διακοπής λειτουργίας από τα τέλη του Ιουλίου.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα προβλήματα αυτού του είδους θα εντείνονται καθώς η κλιματική αλλαγή θα επιτείνει τα φαινόμενα της ξηρασίας.

Τον Ιούλιο, στα δύο τρίτα του μήκους του Δούναβη καταγράφηκαν πρωτοφανώς σε διάστημα 34 ετών χαμηλές ροές υδάτων, σύμφωνα με την ανάλυση του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την κλιματική αλλαγή Copernicus.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ