Χρηματιστήριο: Συνεχίζεται η συσσώρευση λίγο πάνω από τις 2.600 μονάδες

Με ήπια ανοδικές διαθέσεις κινείται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ευθυγραμμισμένος με το κλίμα των διεθνών αγορών.

Με ήπια ανοδικές διαθέσεις κινείται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ευθυγραμμισμένος με το κλίμα των διεθνών αγορών.

Στα της Λεωφόρου Αθηνών, η MSCI ανακοίνωσε την ένταξη της Motor Oil στον δείκτη MSCI Greece Standard, αυξάνοντας τον αριθμό των μετοχών του δείκτη σε 10. Ο δείκτης περιλαμβάνει πλέον τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Jumbo, Allwyn και Motor Oil. Η Motor Oil θα αφαιρεθεί από τον MSCI Small Cap Index, στον οποίο θα προστεθεί η Κρι Κρι. Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μετά το κλείσιμο της Δευτέρας 31 Αυγούστου, με ημερομηνία ισχύος την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Πέραν των παραπάνω, η προσομοίωση pro forma της MSCI τον Αύγουστο του 2026 για τη μελλοντική κατάταξη της Ελλάδας στις Ανεπτυγμένες Αγορές δείχνει ότι ο MSCI Greece Standard Index θα περιλάμβανε έξι μετοχές: τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank), καθώς και τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Η MSCI θα καθορίσει την τελική σύνθεση του δείκτη κατά την αναθεώρηση του Μαΐου 2027.

Εκτός συνόρων, χθες σημειώθηκε κάποια ανακούφιση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, καθώς από τα στοιχεία δεν προέκυψε νέα, γενικευμένη επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων. Αυτό επέτρεψε στις αγορές να συρρικνώσουν τις προσδοκίες τους για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν σε σύμφωνα με τις προσδοκίες, ενώ θα μεσολαβήσει ακόμη ένας γύρος στοιχείων για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας πριν από τη συνεδρίαση της FOMC στις 15-16 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερα κρίσιμα θα είναι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου από τα τέλη Ιουλίου ενέχει τον κίνδυνο αναζωπύρωσης των πληθωριστικών πιέσεων.

Σήμερα στις ΗΠΑ ανακοινώνονται οι αρχικές αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας και ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) του Ιουλίου, ενώ αύριο ανακοινώνονται οι λιανικές πωλήσεις Ιουλίου. Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στον PPI, καθώς οι αγορές αναζητούν περαιτέρω ενδείξεις ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν υπό έλεγχο. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσοχή στρέφεται στη σημερινή δημοπρασία 30ετών αμερικανικών ομολόγων ύψους 25 δισ. δολαρίων, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί με κόστος χρηματοδότησης κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 25 ετών.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ελάχιστη πρόοδος σημειώθηκε σχετικά την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «πλήρη έλεγχο» της θαλάσσιας οδού, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εμφανίζονται να σκληραίνουν τις θέσεις τους. Η απουσία διπλωματικής προόδου υποδηλώνει ότι το γεωπολιτικό risk premium στις αγορές ενέργειας είναι πιθανό να διατηρηθεί.

Παράλληλα, τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς πετρελαίου παραμένουν ιδιαίτερα σφιχτά. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εκτιμά πλέον ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα εμφανίσει έλλειμμα 1,8 εκατ. βαρελιών ημερησίως στο γ΄ τρίμηνο, υπερδιπλάσιο σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμησή του, καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν παρατείνεται. Για το σύνολο του 2026, το έλλειμμα αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων πέντε ετών. Αυτό ενισχύει τον κίνδυνο μια νέα απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου να ανατρέψει εν μέρει την πρόσφατη βελτίωση των πληθωριστικών προοπτικών στις ΗΠΑ και να περιπλέξει τις αποφάσεις της Fed.

Χθες πάντως το Brent ενισχύθηκε οριακά μόνο, κατά 0,1% στα 88,98 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα υποχωρεί προς τα 87,50 δολάρια το βαρέλι.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες εμφανίζουν μικτές τάσεις. Ο DAX στη Φρανκφούρτη ενισχύεται κατά 0,40%, ο CAC στο Παρίσι σημειώνει άνοδο 0,12%, ενώ ο βρετανικός FTSE100 υποχωρεί περί του 0,25%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.618,84 μονάδες με μικρά κέρδη 0,20%, κινούμενος από την έναρξη της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος.

Σε θετικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 0,25% στις 3.070,53 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ η Εθνική ενισχύεται 0,80% στα 16,33 ευρώ, η Alpha Bank σημειώνει άνοδο 0,21%, η Credia κερδίζει 0,20%, η Eurobank κινείται στο +0,11% και η Optima Bank στο +0,09%. Στον αντίποδα, η Τράπεζα Κύπρου υποχωρεί κατά 0,19% και η Πειραιώς κατά 0,16%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 2,2:1 με 56 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 25 σε αρνητικό και 69 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 16,39 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,86 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνουν η Aktor που ενισχύεται 1,77% στα 10,36 ευρώ και η Viohalco με άνοδο 1,12% στα 18,18 ευρώ. Πέραν των τραπεζών, ακολουθούν με μικρότερα κέρδη οι μετοχές των Helleniq Energy (+0,94%), ΟΤΕ (+0,61%) ElvalHalcor (+0,40%), Motor Oil (+0,28%), και με οριακή άνοδο οι Metlen (+0,12%), Allwyn (+0,11%) και ο ΔΑΑ (+0,09%). Η Lamda Development αμετάβλητη στα 6,59 ευρώ.

Στον αντίποδα, βρίσκονται οι Cenergy (-0,85%), Τιτάν (-0,48%), ΕΥΔΑΠ (-0,34%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,27%), Jumbo (-0,23%), Coca-Cola HBC (-0,18%), ΔΕΗ (-0,18%) και Aegean (-0,16%).