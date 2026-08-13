DIMAND: Μείωση 67% στη χρήση νερού στο Piraeus Port Plaza

Μείωση της χρήσης νερού κατά 67% σε σύγκριση με συμβατικά κτίρια επιτυγχάνεται στο Piraeus Port Plaza, μέσω συστημάτων υψηλής αποδοτικότητας στους εσωτερικούς χώρους.

Μείωση της χρήσης νερού κατά 67% σε σύγκριση με συμβατικά κτίρια επιτυγχάνεται στο Piraeus Port Plaza, μέσω συστημάτων υψηλής αποδοτικότητας στους εσωτερικούς χώρους, με την ετήσια εξοικονόμηση πόσιμου νερού να ξεπερνά τα 80.635 κυβικά μέτρα, σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ESG Report 2025 της DIMAND.

Η διαχείριση του νερού αποτελεί μια από τις περιβαλλοντικές παραμέτρους στις οποίες επικεντρώνεται η εταιρεία, με τα στοιχεία να δείχνουν επίσης ότι στα έργα της που διαθέτουν πιστοποίηση LEED επιτυγχάνεται κατά μέσο όρο 40% μείωση της κατανάλωσης πόσιμου νερού στους εσωτερικούς χώρους και σχεδόν 100% μείωση της κατανάλωσης νερού για εξωτερικές χρήσεις. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, το νερό αντιμετωπίζεται από τη DIMAND ως ένας κρίσιμος κοινός φυσικός πόρος, του οποίου η διαθεσιμότητα και η ποιότητα αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο της Αξιολόγησης Διπλής Ουσιαστικότητας (Double Materiality Assessment - DMA), η εταιρεία έχει εντοπίσει ουσιώδεις επιπτώσεις που σχετίζονται με το νερό και προκύπτουν τόσο από πρακτικές αποδοτικής χρήσης του, οι οποίες περιορίζουν την ένταση κατανάλωσης κατά τη λειτουργία, όσο και από δραστηριότητες κατασκευής με υψηλές απαιτήσεις σε νερό σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Στα 60 κυβικά μέτρα η άντληση νερού το 2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η DIMAND, η συνολική άντληση νερού από το δίκτυο ύδρευσης διαμορφώθηκε το 2025 στα 60 κυβικά μέτρα, όσο ακριβώς και το 2024, έναντι 68 κυβικών μέτρων το 2023. Η έκθεση διευκρινίζει ότι η συνολική άντληση ισούται με τη συνολική κατανάλωση, καθώς οι δραστηριότητες της εταιρείας δεν περιλαμβάνουν απόρριψη νερού και το νερό που αντλείται από το δίκτυο καταναλώνεται επιτόπου. Τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν πρέπει να συγχέονται με τις εξοικονομήσεις νερού που καταγράφονται στα επιμέρους έργα της εταιρείας. Στο Piraeus Port Plaza, για παράδειγμα, τα περισσότερα από 80.635 κυβικά μέτρα αφορούν την ποσότητα πόσιμου νερού που, σύμφωνα με την έκθεση, εξοικονομείται ετησίως λόγω της κατά 67% χαμηλότερης χρήσης νερού σε σύγκριση με συμβατικά κτίρια και όχι την κατανάλωση νερού της DIMAND.

Την ίδια στιγμή, οι δείκτες έντασης άντλησης νερού παρουσίασαν μείωση το 2025. Η ένταση άντλησης σε σχέση με τα έσοδα διαμορφώθηκε στα 0,57 κυβικά μέτρα ανά εκατ. ευρώ εσόδων, από 0,67 το 2024 και 2,58 το 2023, καταγράφοντας μείωση 14,27% μεταξύ 2024 και 2025. Αντίστοιχα, η ένταση άντλησης νερού σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε στα 0,56 κυβικά μέτρα ανά εργαζόμενο, έναντι 0,95 το 2024 και 1,03 το 2023. Η μείωση μεταξύ 2024 και 2025 ήταν 40,42%.

Σύμφωνα με τη DIMAND, στόχοι εξοικονόμησης νερού ενσωματώνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται στα έργα της, ώστε ζητήματα αποδοτικής χρήσης του νερού να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη στον σχεδιασμό, στην κατασκευή και στις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία τους.

Τα μέτρα δίνουν προτεραιότητα στην αποδοτικότητα, στην πρόληψη της ρύπανσης και στη μακροπρόθεσμη προστασία των φυσικών πόρων τόσο στα γραφεία όσο και στις αναπτύξεις της εταιρείας.

Συλλογή και επαναχρησιμοποίηση βρόχινου νερού

Στα κεντρικά γραφεία της DIMAND, τα οποία διαθέτουν πιστοποίηση LEED, έχει εγκατασταθεί προηγμένο σύστημα συλλογής όμβριων υδάτων. Το σύστημα επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση του συλλεγόμενου βρόχινου νερού, περιορίζοντας σημαντικά, όπως αναφέρεται στην έκθεση, την εξάρτηση από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. Οι πρακτικές εξοικονόμησης αποτυπώνονται και σε συγκεκριμένα έργα της εταιρείας.

Στο BSTDB Premises, όλες οι εγκαταστάσεις υγιεινής και ο εξοπλισμός της κουζίνας έχουν επιλεγεί με κριτήριο την υψηλή αποδοτικότητα, με στόχο τη σημαντική μείωση της χρήσης νερού σε ολόκληρο το κτίριο.

Στο MINION, η εξοικονόμηση νερού αποτελεί επίσης βασική προτεραιότητα. Εξοπλισμός υψηλής αποδοτικότητας περιορίζει τη χρήση νερού σε όλους τους χώρους, ενώ το πράσινο δώμα περιλαμβάνει μεσογειακά φυτά χαμηλών απαιτήσεων σε άρδευση και προηγμένο σύστημα ποτίσματος, περιορίζοντας περαιτέρω την κατανάλωση πόσιμου νερού.

Το πλέον χαρακτηριστικό αριθμητικό παράδειγμα που παρουσιάζεται στην έκθεση αφορά το Piraeus Port Plaza. Τα υψηλής αποδοτικότητας συστήματα νερού στους εσωτερικούς χώρους επιτυγχάνουν 67% μείωση της χρήσης νερού σε σύγκριση με συμβατικά κτίρια. Η συγκεκριμένη επίδοση μεταφράζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της DIMAND, σε εξοικονόμηση περισσότερων από 80.635 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού κάθε χρόνο.

Σε επίπεδο του ευρύτερου χαρτοφυλακίου, η εταιρεία αναφέρει ότι στα έργα με πιστοποίηση LEED εφαρμόζονται λύσεις εξοικονόμησης που οδηγούν κατά μέσο όρο σε 40% χαμηλότερη κατανάλωση πόσιμου νερού στους εσωτερικούς χώρους και σε σχεδόν 100% μείωση της κατανάλωσης νερού για εξωτερικές χρήσεις.

Η αποδοτική διαχείριση του νερού αποκτά αυξανόμενη σημασία και για τον κλάδο του real estate στην Ελλάδα, καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας και η αυξανόμενη πίεση στους διαθέσιμους υδατικούς πόρους καθιστούν τον περιορισμό της κατανάλωσης κρίσιμη παράμετρο για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των σύγχρονων κτιρίων. Σε αυτό το περιβάλλον, λύσεις όπως η επαναχρησιμοποίηση νερού, η συλλογή όμβριων υδάτων, τα συστήματα υψηλής αποδοτικότητας και ο σχεδιασμός χώρων πρασίνου με περιορισμένες ανάγκες άρδευσης αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα στις νέες αναπτύξεις...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ