Lenovo: Αύξηση 43% στα έσοδα τριμήνου - Άλμα της μετοχής

Τα έσοδα της Lenovo αυξήθηκαν στα 26,94 δισ. δολάρια κατά το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου.

Αύξηση 43% στα έσοδα τριμήνου κατέγραψε η Lenovo ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις και στέλνοντας τη μετοχή υψηλότερα και ενισχύοντας την αισιοδοξία από την ζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η μετοχή της Lenovo έκανε άλμα έως και 22% στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ επεκτείνοντας τα κέρδη της σε άνω του 280% και εδραιώνοντας τη θέση της ως της μετοχής με την καλύτερη απόδοση στον δείκτη Hang Seng China.

Τα έσοδα της Lenovo αυξήθηκαν στα 26,94 δισ. δολάρια κατά το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών για 22,3 δισ. δολάρια, καθώς η εταιρεία επωφελήθηκε από τη ζήτηση που οφείλεται στην τεχνητή νοημοσύνη και τις σταθερές πωλήσεις υπολογιστών. Πρόκειται για την υψηλότερη τριμηνιαία αύξηση εσόδων του ομίλου των τελευταίων πέντε ετών.

Τα έσοδα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αυξήθηκαν κατά 60% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 9,3 δισ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 35% των συνολικών εσόδων κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους.

Το τμήμα υπολογιστών, tablet και smartphone της Lenovo, το οποίο αντιπροσώπευε περίπου το 64% των συνολικών εσόδων, κατέγραψε αύξηση κατά 27% σε ετήσια βάση.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 1,075 δισ. δολάρια. Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) αυξήθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την εταιρεία.

Οι παγκόσμιες αποστολές υπολογιστών μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, στις 16,6 εκατ. μονάδες για πρώτη φορά από το πρώτο τρίμηνο του 2025, λόγω των πιέσεων στο κόστος των τσιπ μνήμης, σύμφωνα με την Counterpoint Research.

Το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών για διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης (AI) της εταιρείας έφτασε τα 54,0 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 157% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας τη ζήτηση από hyperscalers, πελάτες AI cloud και εταιρικούς πελάτες AI, όπως αναφέρεται στην έκθεση αποτελεσμάτων της.