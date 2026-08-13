Anthropic: Σε συζητήσεις για την εξαγορά της Decart αντί 6 δισ. δολαρίων

Σε συζητήσεις για την εξαγορά της startup τεχνητής νοημοσύνης Decart AI έναντι περίπου 6 δισ. δολαρίων βρίσκεται η Anthropic, σε μια συμφωνία που, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη γνωστή εξαγορά της εταιρείας, ενόψει και της πολυαναμενόμενης εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Σε συζητήσεις για την εξαγορά της startup τεχνητής νοημοσύνης Decart AI έναντι περίπου 6 δισ. δολαρίων βρίσκεται η Anthropic, σε μια συμφωνία που, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη γνωστή εξαγορά της εταιρείας, ενόψει και της πολυαναμενόμενης εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί και ενδέχεται να μην καταλήξουν σε συμφωνία. Εφόσον προχωρήσει το deal, η ομάδα της Decart αναμένεται να ενταχθεί στον τομέα inference και performance της Anthropic.

Η Decart, που ιδρύθηκε το 2023 από τους Ισραηλινούς μηχανικούς Dean και Orian Leitersdorf και Moshe Shalev, αναπτύσσει τα λεγόμενα «world models», τα οποία επιχειρούν να προσομοιώσουν τον φυσικό κόσμο. Παράλληλα, διαθέτει τεχνολογία που μπορεί να μειώσει το κόστος εκπαίδευσης μοντέλων AI, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των chips -ένα ιδιαίτερα κρίσιμο πεδίο για την Anthropic, η οποία επενδύει τεράστια ποσά σε υπολογιστική ισχύ.

Μεταξύ των εφαρμογών της Decart βρίσκεται το μοντέλο Lucy AI, το οποίο μπορεί να επεξεργάζεται ζωντανό βίντεο και να δημιουργεί σε πραγματικό χρόνο εικόνα υψηλής ανάλυσης, για παράδειγμα εμφανίζοντας έναν χρήστη να «δοκιμάζει» ψηφιακά ένα φόρεμα ή μια τσάντα. Η τεχνολογία έχει εφαρμογές από το ηλεκτρονικό εμπόριο έως την αυτόνομη οδήγηση. Επενδυτής και πελάτης της εταιρείας είναι, μεταξύ άλλων, το eBay.

Τον Μάιο, η Decart άντλησε 300 εκατ. δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης με επικεφαλής τη Radical Ventures και συμμετοχή επενδυτών όπως Nvidia, Adobe Ventures, Sequoia Capital και Benchmark. Ο γύρος αποτίμησε την startup σε σχεδόν 4 δισ. δολάρια, από 3,1 δισ. τον Αύγουστο του 2025.

Η πιθανή εξαγορά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία Anthropic και OpenAI δεσμεύουν δεκάδες, ακόμη και εκατοντάδες δισ. δολάρια για data centers και προηγμένα chips. Το αυξανόμενο κόστος των υποδομών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα καθώς οι κορυφαίες AI startups προετοιμάζονται για την είσοδό τους στη Wall Street.