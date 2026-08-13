Βρετανική οικονομία: Το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τον πόλεμο

Η βρετανική οικονομία άντεξε τους πρώτους μήνες του πολέμου με το Ιράν, με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) να καταγράφει αύξηση κατά 0,4% το τρίμηνο έως τον Ιούνιο.

Η βρετανική οικονομία άντεξε τους πρώτους μήνες του πολέμου με το Ιράν, καθώς ο ηλιόλουστος καιρός και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου (Μουντιάλ) διατήρησαν τις καταναλωτικές δαπάνες κατά το β' τρίμηνο.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 0,4% το τρίμηνο έως τον Ιούνιο, έναντι ανάπτυξης 0,6% το πρώτο τρίμηνο, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Η αύξηση ήταν σύμφωνη με τη μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων. Το κέρδος αυτό οφείλεται στις υπηρεσίες.

Παράλληλα, μόνο τον Ιούνιο, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3%, έπειτα από μηδενική ανάπτυξη τον Μάιο. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν συρρίκνωση κατά 0,1%.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ελάχιστες ενδείξεις πως το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έπληττε σημαντικά την ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι οικονομολόγοι και η Κεντρική Τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένουν ότι η δυναμική θα εξασθενήσει καθώς οι πλήρεις επιπτώσεις του πολέμου θα περάσουν στην οικονομία.

Έτσι, ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο του 2026 αναμένεται να δώσει τη θέση του σε ένα πιο υποτονικό δεύτερο εξάμηνο, καθώς τα νοικοκυριά πιέζονται από την αύξηση κατά 13% του ανώτατου ορίου στις τιμές ενέργειας στη Βρετανία τον Ιούλιο, αλλά και από την ανανεωμένη πολιτική αβεβαιότητα, μετά την ανάδειξη του Άντι Μπέρναμ ως έβδομου πρωθυπουργού της Βρετανίας μέσα σε λίγο περισσότερο από μία δεκαετία.

Σε μεγάλο βαθμό, η πορεία της οικονομίας εξαρτάται από την εξέλιξη του πολέμου, ο οποίος έχει διαταράξει τις ενεργειακές προμήθειες μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η ανάπτυξη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί στο 0,9% φέτος και μόλις στο 0,3% το 2027, εάν η κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδός παραμείνει κλειστή καθόλη τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους, σύμφωνα με μοντελοποίηση αξιωματούχων του υπουργείου Οικονομικών. Ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί στο 4,3% στις αρχές του επόμενου έτους.

Οι προβλέψεις αυτές, που βρίσκονται στο πιο δυσμενές άκρο του εύρους των αρνητικών σεναρίων που έχουν εξετάσει οι οικονομολόγοι, αναδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ο Μπέρναμ και ο υπουργός Οικονομικών, Τζον Χίλι.

Ο Μπέρναμ έχει θέσει τη μείωση του κόστους διαβίωσης στο επίκεντρο της πρωθυπουργίας του και έχει ήδη ανακοινώσει μια σειρά μικρών μέτρων, από την επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές των εισιτηρίων των λεωφορείων έως τη μείωση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ενέργειας. Ωστόσο, μια παρατεταμένη σύγκρουση θα καταστήσει δυσκολότερη τη μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας και θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση για την αύξησή τους.

Την ίδια ώρα, ο Χίλι χρειάζεται την ανάπτυξη για να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες του Μπέρναμ για αυξημένες δαπάνες, διατηρώντας παράλληλα τον κρατικό δανεισμό υπό έλεγχο.

