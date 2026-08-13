Η Νότια Κορέα ξαναγοράζει χρυσό μετά από 13 χρόνια

Στον χρυσό επιστρέφει η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας για πρώτη φορά έπειτα από 13 χρόνια.

Στον χρυσό επιστρέφει η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας για πρώτη φορά έπειτα από 13 χρόνια, ακολουθώντας τη στροφή των κεντρικών τραπεζών διεθνώς προς το πολύτιμο μέταλλο, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Η Τράπεζα της Κορέας κατείχε στο τέλος του δεύτερου τριμήνου 679.765 μετοχές του SPDR Gold Shares, του μεγαλύτερου ETF στον κόσμο που υποστηρίζεται από φυσικό χρυσό, αξίας περίπου 250 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τρεις μήνες νωρίτερα δεν κατείχε μετοχές του συγκεκριμένου ETF.

Πρόκειται για την πρώτη επένδυση της νομισματικής αρχής της Νότιας Κορέας που συνδέεται με τον χρυσό από το 2013. Ωστόσο, η αγορά δεν αυξάνει τα επίσημα αποθέματα φυσικού χρυσού της χώρας, καθώς τα ETFs ταξινομούνται ως τίτλοι και εντάσσονται στα συναλλαγματικά διαθέσιμα.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι κεντρικές τράπεζες ενισχύουν σημαντικά την έκθεσή τους στον χρυσό, επιδιώκοντας μεγαλύτερη διαφοροποίηση των αποθεματικών τους και προστασία απέναντι σε γεωπολιτικούς και χρηματοπιστωτικούς κινδύνους. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, οι νομισματικές αρχές αγόρασαν καθαρά 289 τόνους χρυσού το δεύτερο τρίμηνο, ποσότητα-ρεκόρ για τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους.

Μέχρι σήμερα, η Νότια Κορέα είχε μείνει ουσιαστικά εκτός αυτού του κύματος. Τα αποθέματα φυσικού χρυσού της Τράπεζας της Κορέας παραμένουν αμετάβλητα στους περίπου 104,4 τόνους από το 2013. Αυτό, πάντως, ενδέχεται να αλλάξει. Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα δημιουργήσει πλαίσιο για την αγορά χρυσού που διυλίζεται στη Νότια Κορέα, για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν έξι δεκαετίες. Στόχος είναι να διευρύνει τις πηγές προμήθειας και να αυξήσει σταδιακά το μερίδιο του χρυσού στα συναλλαγματικά της διαθέσιμα.

Η επιλογή των ETFs προσφέρει στο μεταξύ έκθεση στις κινήσεις του χρυσού με μεγαλύτερη ρευστότητα και ευκολότερες συναλλαγές σε σχέση με τη διακράτηση φυσικών ράβδων.