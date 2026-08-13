Τουρνάς: «Δύσκολο τριήμερο με ισχυρούς ανέμους - 2.700 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής»

Στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες που διαμορφώνονται το επόμενο τριήμερο λόγω των πολύ ισχυρών και κατά τόπους θυελλωδών ανέμων, αναφέρθηκε ο Ευάγγελος Τουρνάς.

Στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες που διαμορφώνονται το επόμενο τριήμερο λόγω των πολύ ισχυρών και κατά τόπους θυελλωδών ανέμων, αναφέρθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σε συνέντευξή του σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», με τους δημοσιογράφους Νίκο Ρογκάκο και Άννα Λιβαθυνού.

«Μπαίνουμε σε ένα δύσκολο τριήμερο», τόνισε ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος εξακολουθούν να βρίσκονται στα σημεία που αντιμετωπίστηκαν έντεκα πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες, προκειμένου να αποτραπούν αναζωπυρώσεις, την ώρα που πολύ ισχυροί και κατά περιόδους θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να επικρατήσουν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως ανέφερε, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται πολλές περιοχές, ενώ σε επίπεδο ακραίου κινδύνου – Κατηγορία 5 – έχουν τεθεί η Λέσβος, η Εύβοια, η Ανατολική Βοιωτία, η Αττική, η Αργολίδα και η Κορινθία. «Όπου έχουμε 4άρι και 5άρι η προσπάθεια θα είναι η ίδια. Οι δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί, όλος ο μηχανισμός, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, η Αστυνομία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι εθελοντές μας, είναι στο πεδίο μαζί με την Πυροσβεστική, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν σε πρώτο χρόνο το οποιοδήποτε συμβάν θα ξεκινήσει», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σημειώνοντας ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός στηρίζεται στη συντονισμένη δράση του Πυροσβεστικού Σώματος, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εθελοντών. Αναφερόμενος ειδικά στους Δήμους, υπογράμμισε ότι «η πλειοψηφία των Δήμων είναι δίπλα μας, έχουν βοηθήσει, μας βοηθάνε και τώρα στο επιχειρησιακό στάδιο που βρισκόμαστε», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η κοινή προσπάθεια πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και στο πεδίο της πρόληψης.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που δημιουργούν οι ισχυροί άνεμοι στην επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι : «ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι με τους ισχυρούς ανέμους σε κάποιες περιπτώσεις δυσκολεύονται τα εναέρια μέσα». Όπως εξήγησε, έχει ήδη γίνει αναδιάταξη των δυνάμεων, ώστε τα εναέρια μέσα να μπορούν να απογειώνονται από αεροδρόμια όπου επικρατούν χαμηλότερες εντάσεις ανέμων, ενώ πραγματοποιούνται και εναέριες περιπολίες με έμφορτα αεροσκάφη και ελικόπτερα, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης όπου απαιτηθεί.

Ο Υπουργός υπογράμμισε τον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό πυρκαγιών που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει φέτος ο μηχανισμός, επισημαίνοντας ότι «μέχρι σήμερα από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έχουμε κοντά στις 2.700 πυρκαγιές. Ο αριθμός είναι τεράστιος. Μόνο τον μήνα Αύγουστο, από την 1η Αυγούστου, έχουμε πάνω από 500 φωτιές».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αποκατάσταση των πληγέντων από την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία και στις αυτοψίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Παράλληλα όπως ανέφερε, προχωρούν οι διαδικασίες για τη χορήγηση της πρώτης αρωγής των 600 ευρώ, καθώς και της ενίσχυσης για οικοσκευή, ύψους 3.000 ευρώ για δεύτερη κατοικία και 6.000 ευρώ για πρώτη κατοικία. «Όλοι θα βοηθηθούν να ξαναφτιάξουν το σπίτι τους, ακόμη και καλύτερο, με 1.000 ευρώ το τετραγωνικό και μέχρι 150 τετραγωνικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται εντατικά, σε συνεργασία με τους Δήμους και τους πολίτες, ώστε να ολοκληρώνονται οι αυτοψίες, οι καταγραφές και η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και να προχωρούν το ταχύτερο δυνατό οι αποζημιώσεις.

Εκτενή αναφορά έκανε ο κ. Τουρνάς και στην αντιμετώπιση των εγκλημάτων εμπρησμού, τονίζοντας: «Θα κυνηγήσουμε τον εμπρηστή με κάθε τρόπο». Όπως σημείωσε, η ενίσχυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και η δημιουργία 37 τοπικών ανακριτικών κλιμακίων, στελεχωμένων με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, έχουν ενισχύσει σημαντικά το ανακριτικό έργο. Από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου έχουν πραγματοποιηθεί 696 εξιχνιάσεις με επιβολή προστίμων και 285 συλλήψεις με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ περίπου το 9% των περιστατικών αφορά εμπρησμό από πρόθεση.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στην αμέλεια ως αιτία πρόκλησης πυρκαγιών, υπογραμμίζοντας ότι «από ό,τι και αν προέρχεται η φωτιά το ίδιο κακό κάνει». Όπως είπε, «και η αμέλεια κάνει το ίδιο κακό, την ίδια καταστροφή», καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ακόμη και μία ενέργεια χωρίς πρόθεση μπορεί, υπό τις σημερινές καιρικές συνθήκες, να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.

Σε ό,τι αφορά την πρόληψη, ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι φέτος πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι καθαρισμοί οικοπέδων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, φθάνοντας τις 765.000 δηλώσεις καθαρισμού, ενώ οι καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα έχουν υπερδιπλασιαστεί, ξεπερνώντας τις 10.000, έναντι περίπου 5.000 πέρυσι.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προγράμματα AntiNero, μέσω των οποίων πραγματοποιούνται καθαρισμοί περιαστικών δασών, διάνοιξη και συντήρηση δασικών δρόμων και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

«Σε όλα υπάρχει βελτίωση, σε όλα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, σε όλα θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Να προσπαθήσουμε περισσότερο στο κομμάτι της πρόληψης», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη απαιτεί διαρκή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών.

Αναφερόμενος στην περαιτέρω ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Υπουργός τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την πρόσληψη 600 ατόμων, ενώ από τον Σεπτέμβριο θα εισαχθούν στις παραγωγικές σχολές επιπλέον 340 άτομα. «Και φέτος θα ενισχυθεί το Πυροσβεστικό Σώμα με περίπου 1.100 άτομα. Κάθε χρόνο το ενισχύουμε», σημείωσε.

Αντίστοιχα, συνεχίζεται η ανανέωση και ενίσχυση του στόλου οχημάτων. Όπως ανέφερε, μόλις χθες εντάχθηκαν 14 νέα οχήματα, ενώ συνολικά μέσα στον τελευταίο χρόνο έχουν ενταχθεί περισσότερα από 400 νέα οχήματα, στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού που προβλέπει περίπου 1.400 νέα οχήματα όλων των τύπων. «Χτίζουμε έναν μηχανισμό που θεωρώ ότι είναι πολύ ισχυρός σε σχέση με την έκταση και την απειλή που αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας», τόνισε ο κ. Τουρνάς, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η ενίσχυση της καταστολής πρέπει να συνοδεύεται από ακόμη μεγαλύτερη επένδυση στην πρόληψη και στη συνεργασία Πολιτείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πολιτών.

Κλείνοντας τη συνέντευξή του και ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, ο Υπουργός απηύθυνε ισχυρή έκκληση προς όλους για ιδιαίτερη προσοχή: «Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους να έχουν καλές γιορτές, να προσέξουν, όμως, όσον αφορά τη χρήση της φωτιάς, να προσέξουν τα βεγγαλικά, μπορεί να χαλάσουν το πάρτι».

«Όλοι μεγάλη προσοχή, με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα να προσέξουμε για να γιορτάσουμε την Παναγιά με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς διακινδύνευση, χωρίς κίνδυνο», κατέληξε.