Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές παρά τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε πλοία στον Κόλπο Ομάν και την Ερυθρά, με το Brent να ανεβαίνει 1,01%, στα 88,09 δολάρια το βαρέλι.

Τελευταία ενημέρωση 11:15

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν την υποχώρηση της παγκόσμιας ζήτησης έναντι των συνεχιζόμενων διαταραχών στην προσφορά στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς, για παράδοση τον Οκτώβριο σημειώνει απώλειες κατά 1,17%, στα 87,95 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό West Texas Intermediate για τον Σεπτέμβριο διολισθαίνει 1,24%, στα 82,26 δολάρια το βαρέλι.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δήλωσε την Τετάρτη ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως φέτος, καθώς εντείνονται οι επιπτώσεις από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η προσφορά παρέμεινε κατά 6,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα χαμηλότερη σε ετήσια βάση τον Ιούλιο.

Εν τω μεταξύ, οι θανατηφόρες επιθέσεις σε πλοία στον Κόλπο του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα κρατούν τους επενδυτές ανήσυχους. Η ακτογραμμή του Ομάν έχει αρχίσει να επηρεάζεται από μια τεράστια διαρροή πετρελαίου, η οποία προκλήθηκε από δεξαμενόπλοιο που προσάραξε στις 30 Ιουνίου και μετέφερε περίπου 800.000 βαρέλια ρωσικού πετρελαίου και βρίσκεται υπό διεθνείς κυρώσεις. Μάλιστα, η διαρροή σημειώνεται κοντά σε φυσικό καταφύγιο, όπου φιλοξενείται άγρια ζωή, μεταξύ των οποίων φάλαινες της Αραβικής Θάλασσας και κορμοράνοι Σοκότρα.

Όπως δήλωσε ο Christopher Tahir, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγορών της Exness, «η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με την πιθανότητα πλήρους επαναλειτουργίας της πλωτής οδού θα μπορούσε να αφήσει τις τιμές του πετρελαίου εκτεθειμένες σε ανοδικές τάσεις σε μια εποχή που η αγορά παραμένει σφιχτή». Σύμφωνα με τον ίδιο, οποιοδήποτε πρόσθετο εμπόδιο θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου ακόμη υψηλότερα.