«Ατμομηχανή» τα Αμοιβαία Κεφάλαια για την Alpha Bank

Στο φουλ δουλεύουν οι «μηχανές» παραγωγής μη επιτοκιακών εσόδων της Alpha, με τα αμοιβαία κεφάλαια, την επενδυτική - συμβουλευτική τραπεζική και τα έσοδα από ακίνητα να εξελίσσονται σε καταλύτες αλλαγής πορείας του ομίλου.

Στο φουλ δουλεύουν οι «μηχανές» παραγωγής μη επιτοκιακών εσόδων της Alpha , με τα αμοιβαία κεφάλαια, την επενδυτική - συμβουλευτική τραπεζική και τα ακίνητα να εξελίσσονται σε καταλύτες αλλαγής πορείας του ομίλου.

Οι προμήθειες από διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων εκτινάχθηκαν σε 74 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, έναντι 58 εκατ. ευρώ πέρυσι, αντιπροσωπεύοντας το 26,7% των συνολικών καθαρών εσόδων από προμήθειες. Η Alpha Asset Management πέτυχε να «αβγατίσει» τα υπό διαχείριση κεφάλαιά της, φτάνοντας κοντά στα 7 δισ. ευρώ ενεργητικό, από 6,2 δισ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου 2026, ενώ η συνεργασία με την UniCredit εμπλούτισε την γκάμα των επιλογών.

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Η Alpha Bank διανέμει τα OneMarkets Funds της UniCredit, καθώς και άλλα αμοιβαία κεφάλαια, που διαχειρίζεται η UniCredit ή οι κοινοπραξίες της. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια στα OneMarkets Funds ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, ενώ θα εισαχθούν νέα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών πιστοποιητικών (Certificates) και αποκλειστικών προτάσεων στον τομέα των εναλλακτικών επενδύσεων (Alternative Investments).

Επιπλέον, δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι δύο αμοιβαία της σειράς Cosmos Stars (FoF USA Μετοχικό) απορροφήθηκαν και μεταφέρθηκαν κάτω από τη «σκέπη» του Alpha Global Blue Chips Μετοχικό, εξέλιξη που ενισχύει τις εκτιμήσεις στην αγορά ότι η Alpha Asset Management επιδιώκει σταδιακά να περιορίσει την εγχώρια πλατφόρμα Fund of Funds και να εξορθολογίσει τη γκάμα των προϊόντων της. Κάποιοι μάλιστα συνδέουν την κίνηση αυτή με την ανάγκη δημιουργίας μεγαλύτερου χώρου για τα προϊόντα της UniCredit, καθώς προχωρά η στρατηγική συνεργασία των δύο ομίλων.

Περαιτέρω ώθηση στο asset management έρχεται να προσφέρει η Alpha Trust, που «κουμπώνει» στον όμιλο με πάνω από 2,2 δισ. ευρώ υπό διαχείριση κεφάλαια, ενισχύοντας την παρουσία της Alpha σε private banking, θεσμικούς επενδυτές και HNWI. Παράλληλα, διευρύνει το οπλοστάσιο του ομίλου σε αμοιβαία κεφάλαια και alternative investments, αλλά και στο offshore wealth management. Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει κατά περίπου 1% τα κέρδη ανά μετοχή, με απόδοση επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου άνω του 15% και ROTE uplift άνω των 10 μονάδων βάσης, έναντι κεφαλαιακής επίπτωσης περίπου 17 μονάδων βάσης στο CET1.

Παράλληλα, επιταχύνονται οι διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών της Alpha Holdings Luxembourg S.A., με ορόσημο το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Η θυγατρική αναμένεται να μετατραπεί σε αδειοδοτημένο τραπεζικό ίδρυμα, παρέχοντας υπηρεσίες wealth management και private banking, με ιδιαίτερη έμφαση σε πελάτες από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Μέσα σε όλα η Axia...

Ανεβάζει στροφές και η επενδυτική τραπεζική, με την Axia Ventures να έχει ήδη δώσει δείγματα γραφής μετά την ένταξή της στον όμιλο. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 συμμετείχε σε 17 συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 10 δισ. ευρώ, καλύπτοντας δέκα διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Με αυτό τον τρόπο τροφοδοτεί τα έσοδα από προμήθειες συμβουλευτικής και αγοραπωλησίας χρεογράφων που διαμορφώθηκαν στα 15 εκατ. ευρώ στο πρώτο μισό του έτους, έναντι 3 εκατ. ευρώ πέρυσι. Μάλιστα τα 11 εκατ. ευρώ προέκυψαν στο δεύτερο τρίμηνο, όπου διενεργήθηκε μπαράζ κεφαλαιακών αυξήσεων, ομολογιακών εκδόσεων αλλά και συμφωνιών εξαγοράς.

Στοχεύει στο 1 δισ. ευρώ σε ακίνητα

Την ίδια ώρα, η Alpha βάζει σε νέα βάση και τη διαχείριση ακινήτων της, με στόχο να οργανώσει πιο αποτελεσματικά το σχετικό χαρτοφυλάκιο. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης δημιουργείται ειδικός τομέας επενδυτικών ακινήτων υπό την Alpha Bank και συγκεντρώνεται το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που έχει περιέλθει στην κατοχή του ομίλου (Real Estate Owned - REO) σε εξειδικευμένες εταιρείες συμμετοχών (holding entities).

Οι κινήσεις αυτές συνοδεύονται και από νέες επενδύσεις στο real estate, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου και τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. Μέσω της θυγατρικής της ABINVEST I ο όμιλος απέκτησε το 100% των KREVIX και HREH 6, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διαχείριση και εκμίσθωση ακινήτων. Στο χαρτοφυλάκιο της Alpha προστέθηκε και η Danube Capital Partners, ιδιοκτήτρια εμπορικού κτιρίου γραφείων στο Βουκουρέστι.

Στις 30 Ιουνίου 2026, η αξία του χαρτοφυλακίου ανέρχονταν σε 583 εκατ. ευρώ, από 574 εκατ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου. Το καθαρό έσοδο από διαχείριση επενδυτικών ακινήτων ανήλθε σε 21 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο μισό του 2025. Τα έσοδα από μισθώματα συνεισέφεραν 13 εκατ. ευρώ, έναντι 5 εκατ. στο αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ το κέρδος αποτίμησης διαμορφώθηκε σε 12 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 1 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τέλος, η Alpha εισέπραξε μέρισμα 40 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή της στην Prodea, η οποία αυξήθηκε στο 9,9% λαμβάνοντας 1.071.200 νέες μετοχές μετά από ανταλλαγή με ομολογίες. Στόχος της διοίκησης είναι η περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων, ώστε να φτάσει στο 1 δισ. ευρώ, μέσω νέων αγορών αλλά και περαιτέρω επενδύσεων σε ΑΕΕΑΠ.