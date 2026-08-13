Κάθε πέρσι και φθηνότερο το σουβλάκι: Έως 6,5 ευρώ το τυλιχτό - Πόσο ανέβηκαν οι τιμές

Το τυλιχτό, που για χρόνια αποτελούσε μία από τις πιο προσιτές επιλογές γρήγορου φαγητού, επιβαρύνει πλέον αισθητά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Σε «είδος πολυτελείας» τείνει να μετατραπεί το σουβλάκι για πολλούς καταναλωτές, καθώς η τιμή του παραδοσιακού και άλλοτε οικονομικού φαγητού έχει αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας σε ορισμένες περιοχές ακόμη και τα 6,5 ευρώ.

Το τυλιχτό, που για χρόνια αποτελούσε μία από τις πιο προσιτές επιλογές γρήγορου φαγητού, επιβαρύνει πλέον αισθητά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

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