Πόσα χρωστάνε οι Αμερικάνοι σε πιστωτικές κάρτες

Στα 1,26 τρισ. δολάρια σκαρφάλωσε το χρέος των Αμερικανών από πιστωτικές κάρτες το δεύτερο τρίμηνο του 2026, πλησιάζοντας εκ νέου το ιστορικό υψηλό.

Στα 1,26 τρισ. δολάρια σκαρφάλωσε το χρέος των Αμερικανών από πιστωτικές κάρτες το δεύτερο τρίμηνο του 2026, πλησιάζοντας εκ νέου το ιστορικό υψηλό, καθώς ένα μεγάλο μέρος των νοικοκυριών εξακολουθεί να μεταφέρει υπόλοιπα από μήνα σε μήνα και να επιβαρύνεται με τόκους.

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της Federal Reserve Bank of New York για το χρέος και την πίστωση των νοικοκυριών, τα υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν κατά 21 δισ. δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Πλέον βρίσκονται μια ανάσα από το ιστορικό υψηλό των 1,28 τρισ. δολαρίων που είχε καταγραφεί το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Την ίδια στιγμή, το συνολικό χρέος των αμερικανικών νοικοκυριών υποχώρησε οριακά κατά 13 δισ. δολάρια, στα 18,8 τρισ. δολάρια. Τα στεγαστικά δάνεια μειώθηκαν κατά 74 δισ., στα 13,1 τρισ. δολάρια, ενώ τα δάνεια αυτοκινήτου αυξήθηκαν κατά 28 δισ., φθάνοντας στο νέο ιστορικό υψηλό των 1,71 τρισ. δολαρίων.

Οι πιστωτικές κάρτες, ωστόσο, παραμένουν ένα από τα βασικά σημεία πίεσης. Μεταξύ των περίπου 175 εκατ. Αμερικανών που διαθέτουν πιστωτική κάρτα, περίπου το 60% δεν εξοφλεί ολόκληρο το υπόλοιπό του κάθε μήνα, με αποτέλεσμα να διατηρεί χρέος που επιβαρύνεται με τόκους.

Τι συμβαίνει με τις καθυστερήσεις

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό των υπολοίπων πιστωτικών καρτών που εμφανίζονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών αυξήθηκε από 7,6% στα μέσα του 2022 σε 12,8% στις αρχές του 2026.

Οι ερευνητές της Fed της Νέας Υόρκης προειδοποιούν, ωστόσο, ότι η εικόνα αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα αντίστοιχη επιδείνωση της σημερινής δυνατότητας των καταναλωτών να αποπληρώνουν τις οφειλές τους. Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι παλαιά χρέη που έχουν ήδη διαγραφεί από τις τράπεζες εξακολουθούν να εμφανίζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις αναφορές για το υπόλοιπο.

Όταν αυτά τα ποσά αφαιρεθούν από τους υπολογισμούς, η εικόνα των καθυστερήσεων εμφανίζεται περισσότερο σταθερή από τις αρχές του 2024.

«Τα ποσοστά καθυστερήσεων στα περισσότερα προϊόντα έχουν παραμείνει σταθερά τα τελευταία δύο χρόνια», ανέφερε η Joelle Scally, σύμβουλος οικονομικής πολιτικής στη Fed της Νέας Υόρκης. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι νέες καθυστερήσεις σε δάνεια αυτοκινήτου και πιστωτικές κάρτες παραμένουν σε αυξημένα επίπεδα.

Οι ερευνητές κάνουν λόγο για ενδείξεις μιας «οικονομίας σε σχήμα Κ», όπου η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών αποκλίνει σημαντικά: ενώ ένα μέρος των Αμερικανών διατηρεί ισχυρή οικονομική θέση, πολλά νοικοκυριά διαθέτουν ελάχιστο περιθώριο ασφαλείας μεταξύ δύο μισθών.