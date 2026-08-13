Maersk: Στα 3 δισ. δολάρια τα EBITDA το β' τρίμηνο - Αναβάθμιση guidance

Το ποσό ήταν πολύ υψηλότερο από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 2,04 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την LSEG.

Σε αναβάθμιση του guidance για τα κέρδη του έτους προχώρησε για δεύτερη φορά η Maersk, παρά το γεγονός πως οι παγκόσμιες εμπορευματικές ροές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω του ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ.

Η μετοχή της στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης σημειώνει άνοδο 4,20%.

Η Maersk, η οποία θεωρείται δείκτης αναφοράς για το παγκόσμιο εμπόριο, ανακοίνωσε προκαταρκτικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 3 δισ. δολαρίων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου. Το ποσό ήταν πολύ υψηλότερο από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 2,04 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την LSEG.

«Πρόκειται για ένα πραγματικά ισχυρό αποτέλεσμα σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε μεγάλη αναστάτωση», δήλωσε ο CEO της Maersk, Vincent Clerc, στο CNBC, αναφερόμενος τόσο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή όσο και στους αμερικανικούς δασμούς.

Όπως είπε, το βασικό χαρακτηριστικό της σημερινής αγοράς ναυτιλίας είναι «η απίστευτη ανθεκτικότητα της ζήτησης και της οικονομίας», γεγονός που έχει επιτρέψει στους όγκους εμπορευμάτων να συνεχίσουν να αυξάνονται ουσιαστικά χωρίς διακοπή.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει πλέον σημεία συμφόρησης στις χερσαίες μεταφορές και όχι τόσο στη θαλάσσια διακίνηση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις και να αυξάνονται οι ναύλοι.