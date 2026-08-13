7 παραλίες στην Αττική για τις βουτιές του Αυγούστου

Από την Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι τον Μαραθώνα, αυτές οι παραλίες είναι ιδανικές για μια καλοκαιρινή απόδραση χωρίς να χρειαστεί να μπείτε σε πλοίο.

Τον Αύγουστο η Αθήνα αδειάζει, η κίνηση μειώνεται και οι ρυθμοί της καθημερινότητας είναι πιο αργοί. Η θάλασσα αποτελεί την καλύτερη αφορμή για να ζήσετε καλοκαιρινές στιγμές, ακόμα κι αν έχετε μείνει στην πόλη, ή έχετε επιστρέψει από τις διακοπές. Κι όμως, δεν χρειάζεται να μπείτε σε πλοίο ή να οδηγήσετε ώρες για να βρείτε μια καλή παραλία για μπάνιο.

Αυτή είναι η περίοδος που έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε τις παραλίες της Αττικής με λιγότερο κόσμο και χωρίς να ξοδέψουμε πολύ χρόνο στη μετακίνηση. Από τις ακτές της Αθηναϊκής Ριβιέρας μέχρι τους πιο απομακρυσμένους κολπίσκους της Ανατολικής Αττικής, υπάρχουν επιλογές για κάθε διάθεση. Είτε προτιμάτε οργανωμένες είτε ελεύθερες αμμουδιές για τις βουτιές σας, αυτές είναι 7 παραλίες που μπορείτε να βάλετε στη λίστα σας τον Αύγουστο.

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