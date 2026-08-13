Δημοσιευμένη η πλατφόρμα, εγκλωβισμένο το ΟΣΔΕ 2026…

Βρισκόμαστε στα μέσα Αυγούστου του 2026, λίγο πριν τον Δεκαπενταύγουστο, και ο χώρος των αγροτικών ενισχύσεων ζει μια χαρακτηριστική αντίφαση.

Βρισκόμαστε στα μέσα Αυγούστου του 2026, λίγο πριν τον Δεκαπενταύγουστο, και ο χώρος των αγροτικών ενισχύσεων ζει μια χαρακτηριστική αντίφαση. Η νέα πλατφόρμα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης άνοιξε στις αρχές του μήνα, μετά τη μεταφορά της διαχείρισης του ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Τυπικά, λοιπόν, το σύστημα είναι σε λειτουργία. Στην πράξη, η ροή εργασίας που θα μετέτρεπε τη λειτουργία αυτή σε ολοκληρωμένες δηλώσεις παραμένει μπλοκαρισμένη, και το χάσμα ανάμεσα στην τυπική έναρξη και την ουσιαστική παραγωγική λειτουργία είναι το πραγματικό ζήτημα της περιόδου.

Η μεταφορά του ΟΣΔΕ στην ΑΑΔΕ δεν είναι απλή αλλαγή στέγης. Είναι κίνηση με λογική εκσυγχρονισμού και διασταύρωσης, καθώς η νέα αίτηση προσυμπληρώνεται αυτόματα με στοιχεία από το Φορολογικό Μητρώο, το Ε9, το myDATA και το Κτηματολόγιο, ενώ αξιοποιεί το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Δημοσίου για γεωχωρικούς ελέγχους πριν από την οριστική υποβολή.

Η κατεύθυνση, δηλαδή ένα σύστημα που εντοπίζει ασυμφωνίες νωρίς και περιορίζει την προσκόμιση δικαιολογητικών που ήδη διαθέτει η διοίκηση, είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε υποστηρίζει τη διαφάνεια. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης αλλά στην ωρίμανσή της τη στιγμή που τέθηκε σε παραγωγική χρήση.

Κενό ανάμεσα στην εξουσιοδότηση και τη δήλωση…

Η νέα διαδικασία προβλέπει ότι ο παραγωγός εξουσιοδοτεί μέσω της πύλης myAADE τον φορέα που θα αναλάβει τη σύνταξη της αίτησής του. Εδώ εμφανίζεται το κρίσιμο ελάττωμα. Ενώ η εξουσιοδότηση καταχωρείται, η δήλωση ΟΣΔΕ 2026 δεν εμφανίζεται στον φορέα υποβολής, με αποτέλεσμα η σύνταξη να μην μπορεί καν να ξεκινήσει.

Ο παραγωγός μπορεί να δει τη δήλωση μόνο εφόσον επιχειρήσει να την υποβάλει μόνος του, και ακόμη και τότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το πεδίο, δεν του δίνεται η δυνατότητα οριστικοποίησης. Σε ένα μεταβατικό έτος όπου τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων διατηρούν πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάθεση των αιτήσεων, ένα τέτοιο κενό ακυρώνει στην πράξη το ίδιο το εργαλείο της εξουσιοδότησης και μεταθέτει την εκκίνηση της παραγωγικής λειτουργίας σε αόριστο χρόνο.

Το τεχνικό προσωπικό της ΑΑΔΕ δέχεται καθημερινά παρατηρήσεις για διορθώσεις στην πλατφόρμα, σε μια προσπάθεια να κλείσουν οι εκκρεμότητες όσο το δυνατόν συντομότερα. Η αγωνία, ωστόσο, μετατοπίζεται στο ημερολόγιο. Το ΦΕΚ ορίζει καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 16η Οκτωβρίου 2026 και συνδέει άμεσα την προκαταβολή με την ημερομηνία υποβολής.

Όσοι υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου δύνανται να λάβουν προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ όσοι υποβάλουν από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως την καταληκτική ημερομηνία μετατίθενται για προκαταβολή έως τις 30 Νοεμβρίου. Κάθε ημέρα που η πλατφόρμα παραμένει μη λειτουργική για τους φορείς στενεύει το παράθυρο της πρώτης, ταχύτερης ταχύτητας πληρωμής. Με τα σημερινά δεδομένα, οι ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί για υποβολές και πληρωμές μοιάζει δύσκολο να τηρηθούν χωρίς μετάθεση.

Η μετατόπιση του ΟΣΔΕ στην ΑΑΔΕ παραμένει, ως στρατηγική επιλογή, προς τη σωστή κατεύθυνση. Το διακύβευμα δεν είναι το αν θα εκσυγχρονιστεί το σύστημα, αλλά το πότε θεωρείται ότι ένα σύστημα έχει τεθεί πραγματικά σε λειτουργία. Ένα πληροφοριακό σύστημα μπαίνει σε παραγωγική χρήση όταν ολοκληρώνεται, όχι όταν δημοσιεύεται. Η πιο χρήσιμη κίνηση στο σημερινό στάδιο θα ήταν η αφετηρία του επίσημου χρονοδιαγράμματος να μετρηθεί από την ημέρα που η πλατφόρμα θα λειτουργεί πλήρως και για τους φορείς υποβολής, με ρητή πρόβλεψη ότι το παράθυρο της προκαταβολής προσαρμόζεται στην πραγματική ημερομηνία έναρξης.

Έτσι διαφυλάσσεται τόσο το κύρος της μεταρρύθμισης όσο και η ρευστότητα των παραγωγών, που δεν οφείλουν να πληρώσουν σε καθυστερημένη προκαταβολή το κόστος μιας μετάβασης που δεν σχεδίασαν οι ίδιοι.